Курорт «Красная Поляна» потерял более 100 млн рублей из-за отмены бронирований

Такая реакция последовала после того, как власти Кубани ввели требование к туристам при заселении в отели и гостиницы региона. Так, с 1 августа при заселении необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19 не более шести месяцев назад.