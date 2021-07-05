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Курорт «Красная Поляна» потерял более 100 млн рублей из-за отмены бронирований

Ведомости

Курорт «Красная Поляна» за неделю потерял более 100 млн руб. в результате отмены бронирований, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь», — передает агентство.

Такая реакция последовала после того, как власти Кубани ввели требование к туристам при заселении в отели и гостиницы региона. Так, с 1 августа при заселении необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19 не более шести месяцев назад.

Позднее сообщалось, что прибывшие на курорты Краснодарского края россияне, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с августа смогут привиться на месте в течение трех дней. Кроме того, с 1 августа граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации, смогут предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда или прилета в регион. 

Ранее по теме: Приехавшие на Кубань без прививки туристы с 1 августа смогут сделать ее на месте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных