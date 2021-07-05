Курорт «Красная Поляна» потерял более 100 млн рублей из-за отмены бронирований
Курорт «Красная Поляна» за неделю потерял более 100 млн руб. в результате отмены бронирований, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу курорта.
«Это произошло из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отмены бронирований с июля по сентябрь», — передает агентство.
Такая реакция последовала после того, как власти Кубани ввели требование к туристам при заселении в отели и гостиницы региона. Так, с 1 августа при заселении необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19 не более шести месяцев назад.
Позднее сообщалось, что прибывшие на курорты Краснодарского края россияне, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с августа смогут привиться на месте в течение трех дней. Кроме того, с 1 августа граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации, смогут предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда или прилета в регион.