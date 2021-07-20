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Blue Origin получила заказы на частные полеты на New Shepard на $100 млн

Ведомости

Аэрокосмическая компания Blue Origin получила частные заказы на полеты в космос на сумму $100 млн, она совершит еще два полета корабля New Shepard в этом году, сообщил основатель компании Джефф Безос, слетавший сегодня в космос.

«Сейчас полученные от частных заявок суммы уже приближаются к $100 млн, спрос очень большой», — цитирует «РИА Новости» Безоса.

Сегодня основатель Amazon и Blue Origin слетал в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.

О намерении 20 июля отправиться в космос Безос сообщил 7 июня. Он отметил, что мечтал об этом с пяти лет и хочет разделить это событие с лучшим другом — своим братом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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