Blue Origin получила заказы на частные полеты на New Shepard на $100 млн
Аэрокосмическая компания Blue Origin получила частные заказы на полеты в космос на сумму $100 млн, она совершит еще два полета корабля New Shepard в этом году, сообщил основатель компании Джефф Безос, слетавший сегодня в космос.
«Сейчас полученные от частных заявок суммы уже приближаются к $100 млн, спрос очень большой», — цитирует «РИА Новости» Безоса.
Сегодня основатель Amazon и Blue Origin слетал в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.
О намерении 20 июля отправиться в космос Безос сообщил 7 июня. Он отметил, что мечтал об этом с пяти лет и хочет разделить это событие с лучшим другом — своим братом.