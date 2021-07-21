«Русал» может отложить запуск завода из-за введения экспортных пошлин

По словам Андрюшина, к 2050 г. «Русал» намерен увеличить продажи алюминия на внутреннем рынке в 5 раз относительно уровня 2020 г. — до 5 млн т. «В 2022 г. мы хотим продать 1,3 млн т на домашнем рынке. К 2030 г. наша цель — 2 млн т. А к 2050 г. мы хотим продавать 5 млн т на внутреннем рынке», — отметил он. В 2020 г. компания реализовала на внутреннем рынке порядка 1 млн т, напомнил Андрюшин. По его словам, в настоящее время в России наблюдается рост спроса на алюминий на фоне восстановления экономики, самые растущие сектора — строительство и производство упаковки, включая алюминиевые банки. Топ-менеджер «Русала» добавил, что в отношении углеродного регулирования в ЕС, компания находится «в хорошем положении», так как алюминий «Русала» производится на электроэнергии, выработанной на ГЭС, и компания имеет более низкий углеродный след, чем конкуренты.