«Русал» может отложить запуск завода из-за введения экспортных пошлин
«Русал» может пересмотреть сроки запуска Тайшетского алюминиевого завода из-за введения с 1 августа 2021 г. экспортной пошлины на алюминий, сообщил журналистам заместитель генерального директора «Русала» по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.
По его словам, компания также может законсервировать часть производственных мощностей из-за убыточности экспортных поставок.
«Из-за введения пошлины мы можем сократить продажи на экспорт на сотни тысяч тонн в этом году, поскольку часть продукции станет убыточной. Возможно нам придется подумать о консервации некоторых видов производства, некоторые из которых и так работают на грани рентабельности. Темпы запуска Тайшета тоже могут быть пересмотрены», — сказал Андрюшин.
Он пояснил, что по большей части долгосрочных контрактов у компании нет возможности включить пошлину в цену на продукцию, а там, где возможно пересмотреть цену, это могут не позволить сделать рыночные условия.
По оценке компании, потери «Русала» за полгода действия пошлины могут составить «сотни миллионы долларов». Андрюшин отметил, что ранее компания объявила об огромных инвестициях в модернизацию заводов в Сибири – в объеме около 380 млрд руб. Взимание значимых средств через пошлину может «серьезно повлиять на реализацию инвестпроектов».
«Экспортный налог для алюминиевой отрасли — несправедлив. Мы планируем огромные инвестиции в модернизацию заводов, а сам алюминий в себестоимости стройки занимает не такую большую долю, включая госстройки», — сказал топ-менеджер, добавив, что пошлина не приведет к снижению цен на алюминий на внутреннем рынке. При этом Андрюшин отметил, что компания намерена увеличить продажи на внутреннем рынке в 2021 г. на 20% — с 1 млн т до 1,2 млн т.
Как ранее писали «Ведомости», в конце июня правительство ввело временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы для стабилизации цен в РФ. Они будут действовать с 1 августа по 31 декабря 2021 г. Базовая ставка составляет 15%.
Тайшетский алюминиевый завод (ТаАЗ) — крупнейший проект «Русала». Строительство завода в Иркутской области началось в 2007 г. Проектная мощность первого пускового комплекса составляет 428,5 тыс. т первичного алюминия в год. В марте 2021 г. гендиректор компании «Русал Тайшет» Игорь Волохов заявлял, что первая очередь Тайшетского алюминиевого завода будет введена в эксплуатацию в III квартале текущего года.
По словам Андрюшина, к 2050 г. «Русал» намерен увеличить продажи алюминия на внутреннем рынке в 5 раз относительно уровня 2020 г. — до 5 млн т. «В 2022 г. мы хотим продать 1,3 млн т на домашнем рынке. К 2030 г. наша цель — 2 млн т. А к 2050 г. мы хотим продавать 5 млн т на внутреннем рынке», — отметил он. В 2020 г. компания реализовала на внутреннем рынке порядка 1 млн т, напомнил Андрюшин. По его словам, в настоящее время в России наблюдается рост спроса на алюминий на фоне восстановления экономики, самые растущие сектора — строительство и производство упаковки, включая алюминиевые банки. Топ-менеджер «Русала» добавил, что в отношении углеродного регулирования в ЕС, компания находится «в хорошем положении», так как алюминий «Русала» производится на электроэнергии, выработанной на ГЭС, и компания имеет более низкий углеродный след, чем конкуренты.
В 2020 г. объем производства алюминия «Русала» составил 3,76 млн т. — на уровне 2019 г. Продажи алюминия в 2020 г. снизились на 6% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3,9 млн т.