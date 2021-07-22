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Ритейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви осенью

Ведомости

Коллекции одежды и обуви нового сезона подорожают на 10-15%, сообщил РБК президент сети Baon Илья Ярошенко. Осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 г. цены в рознице могут вырасти на 18–20%, говорит владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Подобный прогноз дал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.

Ритейлеры пояснили, что одежда и обувь дорожают из-за роста расходов на логистику и сырье. Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с 2020 г. из-за пандемии коронавируса и сбоев в работе китайских портов. Павлов отметил, что перевозки подорожали в пять-шесть раз. Ярошенко добавил, что в прошлом году стоимость доставки контейнера из Азии составляла $3000, сейчас – до $10 000. Чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка.

Мельников рассказал, что хлопок с начала года подорожал на 35%, стоимость синтетических тканей также значительно выросла. В частности, выросла цена на эластан: лучший эластан на рынке скупил американский бренд Lululemon, на рынке возник дефицит, поэтому цены подняли и малоизвестные производители эластана.

Отмечается, что на цены на одежду и обувь влияет ослабление рубля. Павлов рассказал, что также растут инвестиции в открытие магазинов из-за сильного роста цен на строительные материалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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