Ритейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви осенью

Ритейлеры пояснили, что одежда и обувь дорожают из-за роста расходов на логистику и сырье. Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с 2020 г. из-за пандемии коронавируса и сбоев в работе китайских портов. Павлов отметил, что перевозки подорожали в пять-шесть раз. Ярошенко добавил, что в прошлом году стоимость доставки контейнера из Азии составляла $3000, сейчас – до $10 000. Чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка.