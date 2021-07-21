Стоимость школьного набора в России выросла за год на 13%
Средняя стоимость минимального набора школьных товаров выросла за год на 13% и в первой половине июля составила 12 900 руб., к такому выводу в результате исследования пришел аналитический ресурс «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
«Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 руб., что на 13% выше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении пресс-службы компании (цитата по ТАСС). Для расчета стоимости набора эксперты проанализировали продажи канцтоваров, школьной одежды и обуви, рюкзаков, настольных ламп и тетрадей за 1-15 июля 2021 и 2020 гг.
В частности, средний чек наборов канцелярских товаров для первоклассников вырос на 6% и составил 690 руб., средняя стоимость пеналов увеличилась на треть – до 728 руб., настольных ламп – на 22% до 1600 руб., рюкзаков – на 8% до 1700 руб., школьной формы – на 15% до 1700 руб., блузок или рубашек – на 15% до 817 руб., кроссовок – на 22% до 2200 руб., рассказали аналитики.
Ранее магазины по продаже канцелярских товаров сообщили, что планируют в августе повышение цен на весь основной ассортимент из-за роста стоимости продукции у производителей. В итоге удорожание канцелярских товаров в рознице составит в среднем 10–30%, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.