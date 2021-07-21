Стоимость школьного набора в России выросла за год на 13%

В частности, средний чек наборов канцелярских товаров для первоклассников вырос на 6% и составил 690 руб., средняя стоимость пеналов увеличилась на треть – до 728 руб., настольных ламп – на 22% до 1600 руб., рюкзаков – на 8% до 1700 руб., школьной формы – на 15% до 1700 руб., блузок или рубашек – на 15% до 817 руб., кроссовок – на 22% до 2200 руб., рассказали аналитики.