Минпромторг ответил на сообщения о подорожании одежды и обуви

«В первую очередь необходимо отметить, что повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора», — говорится в сообщении. По мнению министерства, рост цен в первый месяц сезона значительно нивелируется скидками и распродажами в дальнейшем.