Минпромторг ответил на сообщения о подорожании одежды и обуви
Цены на одежду и обувь повышаются каждую осень; в этом году вырастут в пределах инфляции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
«В первую очередь необходимо отметить, что повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора», — говорится в сообщении. По мнению министерства, рост цен в первый месяц сезона значительно нивелируется скидками и распродажами в дальнейшем.
Ранее сегодня РБК сообщил, что ритейлеры предупредили о росте цен на одежду и обувь осенью. По прогнозам президента сети Baon Ильи Ярошенко, цены могут вырасти на 10-15%. Участники рынка пояснили, что на рост цен влияет подорожание тканей, транспортировки товаров, ослабление курса рубля и увеличение расходов на открытие новых магазинов из-за роста цен на стройматериалы.