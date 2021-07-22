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Минпромторг ответил на сообщения о подорожании одежды и обуви

Ведомости

Цены на одежду и обувь повышаются каждую осень; в этом году вырастут в пределах инфляции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.

«В первую очередь необходимо отметить, что повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора», — говорится в сообщении. По мнению министерства, рост цен в первый месяц сезона значительно нивелируется скидками и распродажами в дальнейшем.

Ранее сегодня РБК сообщил, что ритейлеры предупредили о росте цен на одежду и обувь осенью. По прогнозам президента сети Baon Ильи Ярошенко, цены могут вырасти на 10-15%. Участники рынка пояснили, что на рост цен влияет подорожание тканей, транспортировки товаров, ослабление курса рубля и увеличение расходов на открытие новых магазинов из-за роста цен на стройматериалы.

Ранее по теме: Ритейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви осенью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных