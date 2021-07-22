Меркель: договор с США по «Северному потоку 2» не устраняет всех разногласий
Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» не устраняет всех расхождений по проекту, заявила канцлер Ангела Меркель на ежегодной большой пресс-конференции.
«Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям», — цитирует «РИА Новости» Меркель.
Канцлер подчеркнула, что соглашение было достигнуто лишь между правительствами, при этом парламенты двух стран необязательно единогласно его поддержат. Она назвала его «хорошим шагом», отметив, что он потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. Она также напомнила о «списке задач» по Украине.
«У нас есть большой список задач, например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения», — сказала она.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд, в том числе частных средств.