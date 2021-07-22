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Меркель: договор с США по «Северному потоку 2» не устраняет всех разногласий

Ведомости

Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» не устраняет всех расхождений по проекту, заявила канцлер Ангела Меркель на ежегодной большой пресс-конференции.

«Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям», — цитирует «РИА Новости» Меркель.

Канцлер подчеркнула, что соглашение было достигнуто лишь между правительствами, при этом парламенты двух стран необязательно единогласно его поддержат. Она назвала его «хорошим шагом», отметив, что он потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. Она также напомнила о «списке задач» по Украине.

«У нас есть большой список задач, например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения», — сказала она.

Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 года на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд, в том числе частных средств. 

Ранее по теме: Глава МИД ФРГ заявил об облегчении после сделки с США по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных