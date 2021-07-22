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ФАС оштрафовала «Байер» на 200 000 рублей за ненадлежащую рекламу «Терафлекса»

Ведомости

ФАС оштрафовала компанию «Байер» на 200 000 руб. за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте», сообщается на сайте ведомства.

В апреле комиссия ФАС России признала, что в рекламном ролике препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте», который выходил в декабре 2020 г. в эфире телеканала «ТВ-3 Россия», производитель гарантировал безопасность применения препарата, а также эффективность и отсутствие побочных действий. Этими действиями компания нарушила требования закона о рекламе.

ФАС выдала «Байер» предписание о прекращении нарушения в октябре прошлого года. Тогда отмечалось, что рекламодателю грозит штраф от 200 000 до 500 000 руб.

Ранее по теме: ФАС нашла нарушения закона в рекламе «Терафлекс Хондрокрем Форте»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных