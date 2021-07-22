ФАС оштрафовала «Байер» на 200 000 рублей за ненадлежащую рекламу «Терафлекса»

В апреле комиссия ФАС России признала, что в рекламном ролике препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте», который выходил в декабре 2020 г. в эфире телеканала «ТВ-3 Россия», производитель гарантировал безопасность применения препарата, а также эффективность и отсутствие побочных действий. Этими действиями компания нарушила требования закона о рекламе.