ФАС оштрафовала «Байер» на 200 000 рублей за ненадлежащую рекламу «Терафлекса»
ФАС оштрафовала компанию «Байер» на 200 000 руб. за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте», сообщается на сайте ведомства.
В апреле комиссия ФАС России признала, что в рекламном ролике препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте», который выходил в декабре 2020 г. в эфире телеканала «ТВ-3 Россия», производитель гарантировал безопасность применения препарата, а также эффективность и отсутствие побочных действий. Этими действиями компания нарушила требования закона о рекламе.
ФАС выдала «Байер» предписание о прекращении нарушения в октябре прошлого года. Тогда отмечалось, что рекламодателю грозит штраф от 200 000 до 500 000 руб.