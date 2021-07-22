Суд оштрафовал Twitter еще на 5,5 млн рублей

Административные протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил в марте. Регулятор обвинил компании в неудалении информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Эти соцсети также были признаны виновными и оштрафованы российскими судами на различные суммы.