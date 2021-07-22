Суд оштрафовал Twitter еще на 5,5 млн рублей
Мировой суд судебного участка №422 Москвы оштрафовал Twitter на 5,5 млн руб. за то, что соцсеть не удалила запрещенный контент, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.
«Твиттер, Инк. (Twitter, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — заявили в суде, указав, что еще один штраф по аналогичному протоколу составил 2,5 млн руб.
По состоянию на конец мая общий размер штрафов, наложенных на Twitter, составил 27,9 млн руб. Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.
Административные протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил в марте. Регулятор обвинил компании в неудалении информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента. Эти соцсети также были признаны виновными и оштрафованы российскими судами на различные суммы.