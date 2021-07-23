Ритейлеры сообщили о росте продаж кнопочных телефонов

По мнению ритейлеров и экспертов, рост спроса на кнопочные телефоны может быть связан с началом дачного сезона во II квартале года и ростом количества трудовых мигрантов. Также такие телефоны покупают в качестве дополнительного устройства связи, первого телефона для детей и пожилых людей. В пандемию сотрудники на удаленке стали использовать их как стационарные телефоны. Эксперты добавили, что кнопочные телефоны не могут так же легко, как смартфоны, собирать персональные данные владельца и делиться ими. Также такие устройства покупают сотрудники закрытых предприятий, где запрещено пользоваться смартфонами.