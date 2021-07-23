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Ритейлеры сообщили о росте продаж кнопочных телефонов

Ведомости

В России в первом полугодии 2021 г. было продано 3,1 млн кнопочных телефонов – на 6,7% больше в годовом выражении. В денежном выражении продажи выросли на 18,8% до 4,5 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сеть «Связной». Средняя стоимость телефона выросла на 11% до 1450 руб.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что во II квартале года продажи кнопочных телефонов увеличились на 26% в штуках и на 35% в денежном выражении. Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru отметили, что спрос на кнопочные телефоны в первом полугодии вырос на 44% год к году. По данным ритейлеров, самые популярные марки кнопочных телефонов — Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

По мнению ритейлеров и экспертов, рост спроса на кнопочные телефоны может быть связан с началом дачного сезона во II квартале года и ростом количества трудовых мигрантов. Также такие телефоны покупают в качестве дополнительного устройства связи, первого телефона для детей и пожилых людей. В пандемию сотрудники на удаленке стали использовать их как стационарные телефоны. Эксперты добавили, что кнопочные телефоны не могут так же легко, как смартфоны, собирать персональные данные владельца и делиться ими. Также такие устройства покупают сотрудники закрытых предприятий, где запрещено пользоваться смартфонами.

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Руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков рассказал, что импорт кнопочных телефонов в Россию снизился с 3 млн штук в первых кварталах 2017-2020 гг. до 2,2 млн штук в I квартале 2021 г. Он связывает снижение импорта со сбоями в логистике, снижением потока в офлайн-магазины, оттоком мигрантов и ростом спроса на «умные часы» для детей, которые заменяют им кнопочные телефоны. По его мнению, импорт телефонов по итогам 2021 г. упадет еще больше из-за роста цен на компоненты и их нехватки и из-за подорожания перевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных