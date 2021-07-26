Безос предложил покрыть часть бюджета NASA в обмен на участие в лунной программе
Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос предложил NASA профинансировать часть дефицита бюджета в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы «Артемида», следует из открытого письма администратору NASA Биллу Нельсону, текст которого размещен на сайте Blue Origin.
«Blue Origin перекроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля (HLS), отказавшись от платежей в этом фискальном году и в двух последующих годах на сумму до $2 млрд», — написано в обращении.
«Это предложение не является отсрочкой, а полным отказом от этих требований», — отмечается в письме.
Blue Origin самостоятельно профинансирует разработку и запуск на низкую околоземную орбиту элемента для посадки на Луну, говорится в обращении. Взамен компания «примет твердый контракт с фиксированной ценой на эту работу, покроет любой перерасход средств на разработку системы и защитит NASA от проблем с ростом расходов партнеров».
20 июля основатель Amazon и Blue Origin слетал в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard. Капсула с Безосом и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.