Безос предложил покрыть часть бюджета NASA в обмен на участие в лунной программе

Blue Origin самостоятельно профинансирует разработку и запуск на низкую околоземную орбиту элемента для посадки на Луну, говорится в обращении. Взамен компания «примет твердый контракт с фиксированной ценой на эту работу, покроет любой перерасход средств на разработку системы и защитит NASA от проблем с ростом расходов партнеров».