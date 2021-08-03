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«Газпром» остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

Ведомости

«Газпром» остановил закачку газа в подземные хранилища Европы, сообщает «Интерфакс» на основе данных портала Gas Infrastructure Europe. Как отмечает агентство, 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется «Газпром», незначительно ушла в минус.

В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из подземного хранилища газа (ПХГ) Хайдах в Австрии. Закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ продолжается, подчеркивает агентство.

Помимо этого, «Газпром» сократил поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ): до 30 июля по нему прокачивалось 84 млн кубометров на входе в Германию, а 3 августа поток падает ниже 50 млн кубометров.

2 августа по итогам газовых суток уровень наполненности подземных хранилищ газа Европы составил 57,54%. Этот показатель ниже среднего за последние пять лет на 16,2 процентных пункта.

2 августа «Газпром» не стал бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, концерн не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на IV квартал, свидетельствовали итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

5 июля «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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