«Газпром» остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

2 августа «Газпром» не стал бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, концерн не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на IV квартал, свидетельствовали итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.