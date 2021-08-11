Кондитеры планируют упростить рецепт конфет из-за роста цен на ингредиенты

Весной кондитерам удалось повысить цены на продукцию, однако ритейлеры неохотно идут на подобные переговоры. Торговые сети, по словам Барышева, сами предлагают сделать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле». В магазинах лучше продаются товары с большими скидками или более дешевые продукты за счет более низкой жирности. «Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить», — пояснил Барышев.