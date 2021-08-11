Кондитеры планируют упростить рецепт конфет из-за роста цен на ингредиенты
Гендиректор «Эссен продакшн АГ» Леонид Барышев сообщил РБК, что при запуске новых сортов конфет компания будет использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, которые сильно подорожали за последний год. «Эссен продакшн АГ» производит конфеты под марками «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te, «Q».
Компания планирует упростить рецептуру, чтобы вернуть цены на конфеты в диапазон до 200 руб. за 1 кг в рознице. Жиросодержащую начинку можно заменить на влагосодержащую, например желейную, молочную, помадную. Также можно изменить содержание жира в конфете или заменить дорогие жиры на более дешевые, пояснил Барышев.
По его словам, себестоимость производства конфет в пандемию выросла примерно на 30%, потому что подорожали растительные жиры, в том числе тропические, какао, сахар, мука и упаковка. Стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизировалась, но цена пальмового масла и его производных, какао-масла и тропических жиров продолжает расти. Из-за этого цена на конфеты со сложными начинками превысила 350 руб. за кг, для основных покупателей приемлемая цена – 200-300 руб. за кг.
Весной кондитерам удалось повысить цены на продукцию, однако ритейлеры неохотно идут на подобные переговоры. Торговые сети, по словам Барышева, сами предлагают сделать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле». В магазинах лучше продаются товары с большими скидками или более дешевые продукты за счет более низкой жирности. «Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить», — пояснил Барышев.