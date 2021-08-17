Оборот Ozon во II квартале увеличился почти вдвое

Чуть меньше половины продаж пришлось на маркетплейсы: количество заказов через Wildberries, Ozon, «AliExpress Россия» (учитывались только российские продавцы; по итогам 2020 г. их было 35 000) и «Яндекс.Маркете» выросло на 78% за год до 405 млн, а их общий оборот увеличился на 108% до 721 млрд руб. Средний чек на маркетплейсах составил 1780 руб.