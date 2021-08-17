Оборот Ozon во II квартале увеличился почти вдвое
Оборот (GMV — gross merchandise value) второго по обороту российского маркетплейса Ozon во II квартале 2021 г. вырос на 94% в годовом выражении и составил около 89 млрд руб., говорится в неаудированных финансовых результатах компании. Оборот значительно вырос, несмотря на эффект высокой базы II квартала прошлого года: тогда рост GMV составил 188%.
Количество заказов выросло на 180% год к году — до 40,9 млн, а число активных покупателей увеличилось на 80% до 18,4 млн человек. Доля маркетплейса выросла до 62,1% от GMV, включая услуги по сравнению с 47,4% долb во II квартале 2020 г.
При этом скорректированная EBITDA составила минус 9,1 млрд руб., что в пять раз превысило показатели прошлого года — тогда скорректированная EBITDA составляла минус 1,8 млрд руб. Как пояснили в компании, такие результаты связаны «со стратегическими инвестициями в масштабирование бизнеса» и увеличением доли на рынке.
В компании повысили прогноз роста GMV на 2021 г. со 100 до 110%. Прогноз по капитальным затратам на текущий год в компании сохраняется — он составит от 20 млрд до 25 млрд руб. При этом, как отметил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов, в горизонте 4-5 лет маркетплейс надеется занять треть российского рынка электронной торговли.
«Мы усилили наши инвестиции в завоевание доли рынка, то есть в инфраструктуру логистики, IT, расширение ассортимента и развитие продукта для продавцов и покупателей, что в моменте отражается на размере убытка, но в перспективе 4-5 лет даст нам возможность занять порядка трети российского e-commerce рынка», — приводятся слова Герасимова в сообщении компании.
Согласно отчету Data Insight о состоянии российского рынка электронной торговли в 2020 г., объем рынка составил 2,7 трлн руб., всего было выполнено 830 млн заказов.
Чуть меньше половины продаж пришлось на маркетплейсы: количество заказов через Wildberries, Ozon, «AliExpress Россия» (учитывались только российские продавцы; по итогам 2020 г. их было 35 000) и «Яндекс.Маркете» выросло на 78% за год до 405 млн, а их общий оборот увеличился на 108% до 721 млрд руб. Средний чек на маркетплейсах составил 1780 руб.