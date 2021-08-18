Цена на газ в Европе упала на 10% на ложных данных о поставках по «Северному потоку-2»

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 18 августа снизилась почти на 10% по отношению к закрытию предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи ICE. Максимальное падение котировок было зафиксировано в 17:32 по мск, цена составила $509 за одну тыс. куб.м. или 42,5 евро за МВт/ч. 17 августа торги закрылись на отметке $562 за 1 тыс. куб. м.