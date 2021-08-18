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Цена на газ в Европе упала на 10% на ложных данных о поставках по «Северному потоку-2»

Ведомости

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 18 августа снизилась почти на 10% по отношению к закрытию предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи ICE. Максимальное падение котировок было зафиксировано в 17:32 по мск, цена составила $509 за одну тыс. куб.м. или 42,5 евро за МВт/ч. 17 августа торги закрылись на отметке $562 за 1 тыс. куб. м. 

С 2016 г. нидерландский TTF стал крупнейшим газовым хабом Европы, потеснив на 2-е место британский NBP. Здесь торгуется как трубопроводный, так и сжиженный природный газ.

Снижение цены газа произошло на фоне появления в системе европейского газотранспортного оператора Gascade данных о прокачке газа через точку выхода газопровода «Северный поток — 2» на территории Германии в период 15:00-17:00 мск, пишет «Интерфакс». Однако после этого данные Gascade снова стали показывать нулевой объем физической прокачки газа по трубе.

На данный момент стоимость сентябрьского фьючерса выросла до $538 за тыс. куб.м., или 44,65 евро за МВт/ч, но всего за день цена газа в Европе снизилась на 4,9% к цене закрытия предыдущего дня, указывают данные торгов. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных