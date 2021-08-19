Безос снова стал самым богатым человеком в мире

5 июля Безос покинул пост CEO основанной им компании Amazon, которую возглавлял в течение 27 лет. А уже 20 июля Безос слетал в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Капсула с ним и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.