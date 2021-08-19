Безос снова стал самым богатым человеком в мире
В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Рейтинг снова возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Утром 19 августа его состояние оценивалось в $185,9 млрд, что на $10,7 млрд больше, чем у президента крупнейшего в мире производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно.
По данным издания, 19 августа состояние Безоса снижалось на $2,1 млрд, а состояние Арно — на $19,7 млрд. Таким образом, Арно занимает третье место — его обогнал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние за день увеличилось на $5,2 млрд и составило $180,5 млрд.
Арно обогнал Безоса в мае этого года. Тогда состояние Арно составило $186,3 млрд, увеличившись за сутки на $710 млн за счет роста котировок акций компании.
5 июля Безос покинул пост CEO основанной им компании Amazon, которую возглавлял в течение 27 лет. А уже 20 июля Безос слетал в космос на многоразовом космическом корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Капсула с ним и другими членами экипажа произвела успешную посадку. В целом полет длился более 10 минут. Корабль достиг высоты более 106 км — нижней границы космоса.