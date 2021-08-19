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WSJ узнала о планах Amazon открыть гипермаркеты в США

Ведомости

Amazon планирует открыть несколько гипермаркетов в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания таким образом планирует нарастить продажи одежды, предметов домашнего обихода и электроники. 

Одни из первых универмагов Amazon будут расположены в Огайо и Калифорнии. Новые торговые площади будут около 30 000 футов, или более 9 000 кв. м. 

Пока неизвестно, какие бренды будут представлены на полках магазинов, но, по словам источников издания, Amazon таким образом планирует продвигать товары собственных торговых марок. 

В августе прошлого года компания сообщила, что готовит к открытию первый продуктовый магазин новой торговой сети Fresh, чтобы напрямую конкурировать с американскими продуктовыми сетями Kroger и Albertsons. 

Ранее газета The New York Times сообщала, что Amazon обогнал Walmart и стал крупнейшим розничным продавцом в мире без учета компаний из Китая. Если учитывать китайских игроков, мировым лидером остается Alibaba, которая в несколько раз опережает Amazon по обороту.

Amazon — крупнейший интернет-ритейлер в мире. Компания развивает офлайн-супермаркеты Whole Foods Market. Walmart — крупнейшая сеть продовольственных магазинов в мире. У нее также есть маркетплейс. За 12 месяцев, закончившихся в июне, люди потратили на Amazon более $610 млрд, по оценке FactSet. За 12 месяцев, закончившихся в июле, продажи Walmart выросли до $566 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных