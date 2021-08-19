WSJ узнала о планах Amazon открыть гипермаркеты в США

Amazon — крупнейший интернет-ритейлер в мире. Компания развивает офлайн-супермаркеты Whole Foods Market. Walmart — крупнейшая сеть продовольственных магазинов в мире. У нее также есть маркетплейс. За 12 месяцев, закончившихся в июне, люди потратили на Amazon более $610 млрд, по оценке FactSet. За 12 месяцев, закончившихся в июле, продажи Walmart выросли до $566 млрд.