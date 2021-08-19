WSJ узнала о планах Amazon открыть гипермаркеты в США
Amazon планирует открыть несколько гипермаркетов в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания таким образом планирует нарастить продажи одежды, предметов домашнего обихода и электроники.
Одни из первых универмагов Amazon будут расположены в Огайо и Калифорнии. Новые торговые площади будут около 30 000 футов, или более 9 000 кв. м.
Пока неизвестно, какие бренды будут представлены на полках магазинов, но, по словам источников издания, Amazon таким образом планирует продвигать товары собственных торговых марок.
В августе прошлого года компания сообщила, что готовит к открытию первый продуктовый магазин новой торговой сети Fresh, чтобы напрямую конкурировать с американскими продуктовыми сетями Kroger и Albertsons.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Amazon обогнал Walmart и стал крупнейшим розничным продавцом в мире без учета компаний из Китая. Если учитывать китайских игроков, мировым лидером остается Alibaba, которая в несколько раз опережает Amazon по обороту.
Amazon — крупнейший интернет-ритейлер в мире. Компания развивает офлайн-супермаркеты Whole Foods Market. Walmart — крупнейшая сеть продовольственных магазинов в мире. У нее также есть маркетплейс. За 12 месяцев, закончившихся в июне, люди потратили на Amazon более $610 млрд, по оценке FactSet. За 12 месяцев, закончившихся в июле, продажи Walmart выросли до $566 млрд.