Россия и Венгрия договорились о долгосрочном контракте на поставку газа
Россия и Венгрия согласовали условия нового долгосрочного контракта на поставку газа, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, рассчитано на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок спустя 10 лет.
«Мы также согласовали цену, которая намного более выгодна, чем та, которую мы заплатили по сделке, подписанной Венгрией в 1995 году, срок действия которой истекает сейчас», — сказал Сийярто, не уточнив детали.
Контракт будет подписан в конце сентября. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию.
В свою очередь, «Газпром» сообщил о проведении встречи с министром иностранных дел Венгрии, при этом не раскрыв подробности переговоров. «Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в сфере природного газа, включая поставки газа в Венгрию», — говорится в заявлении «Газпрома».
Основным импортером российского газа в Венгрию является Panrusgaz. Компания в 1996 г. подписала два долгосрочных контракта до 2015 г. на поставку газа с «Газпром экспортом». В дальнейшем они были продлены до конца 2021 г. В рамках этих контрактов поставки газа идут со стороны Украины через пункт Берегово или через австрийский Баумгартен. C октября 2018 г. «Газпром экспорт» осуществляет поставки газа в Венгрию через дочернюю WIEE Hungary по краткосрочным контрактам. Также в 2019 г. были заключены краткосрочные контракты с компанией MET International. За 2020 г. Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м российского газа. Годом ранее этот показатель составил 11,26 млрд.