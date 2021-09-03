Путин сообщил о наращивании возможностей Севморпути к 2024 году
Россия нарастит возможности Северного морского пути, к 2024 г. объем перевозок по нему достигнет 80 млн тонн ежегодно, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы будем развивать потенциал Дальнего Востока как важнейшего участка глобальных транспортных коридоров, в том числе нарастим возможности Северного морского пути. Отмечу, что за последние 10 лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился на порядок», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, объем перевозок по Севморпути в 2020 г. составил 33 млн тонн.
«А к 2024 г. должно быть перевезено 80 млн тонн. И уверен, что эти параметры не окончательные», — отметил Путин.
До 2019 г. навигация на Севморпути начиналась в июле и заканчивалась в ноябре. В 2020 г. она началась в конце мая и продлилась до января 2021 г. Как ранее сообщал гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, круглогодичная навигация по трассе Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 или 2024-2025 гг.