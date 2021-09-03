Путин сообщил о наращивании возможностей Севморпути к 2024 году

До 2019 г. навигация на Севморпути начиналась в июле и заканчивалась в ноябре. В 2020 г. она началась в конце мая и продлилась до января 2021 г. Как ранее сообщал гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, круглогодичная навигация по трассе Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 или 2024-2025 гг.