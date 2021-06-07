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«Совкомфлот» назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Ведомости

Круглогодичная навигация по трассе Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 или 2024-2025 гг. , заявил гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, передает «РИА Новости».

«По нашим совместным с "Новатэком" планам, эффективная круглогодичная навигация по СМП должна начаться с зимы либо 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов», — сказал Тонковидов. Глава «Совкомфлота» отметил, что круглогодичная навигация при ледокольной поддержке может осуществляться уже сейчас.

«Вопрос в экономической эффективности этой навигации», — заметил Тонковидов.

Фактическое, по его словам, начало интенсивного использование Севморпути будет зависеть от прогресса строительства серии усовершенствованных газовозов нового поколения на верфи «Звезда» — всего 15 кораблей. Тонковидов заверил, что сейчас стройка «идет по графику», а головное судно серии планируется получить, согласно контракту, в марте 2023 г.

Ранее «Ведомости» сообщали, что правительство поручило Минфину и Минэкономразвития обеспечить финансирование строительства головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 для «Росатома». Если сейчас действующие гидрографические суда в Арктике способны следовать на трассе Севморпути только с июня по октябрь, то суда нового проекта — на два месяца больше.

До 2019 г. навигация на Севморпути начиналась в июле и заканчивалась в ноябре. В 2020 г. она началась в конце мая и продлилась до января 2021 г.

Ранее по теме: Власти занялись гидрографией Северного морского пути

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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