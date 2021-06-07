«Совкомфлот» назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути

Ранее «Ведомости» сообщали, что правительство поручило Минфину и Минэкономразвития обеспечить финансирование строительства головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 для «Росатома». Если сейчас действующие гидрографические суда в Арктике способны следовать на трассе Севморпути только с июня по октябрь, то суда нового проекта — на два месяца больше.