«Совкомфлот» назвал сроки начала круглогодичной навигации по Севморпути
Круглогодичная навигация по трассе Северного морского пути (СМП) может начаться с зимы 2023-2024 или 2024-2025 гг. , заявил гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, передает «РИА Новости».
«По нашим совместным с "Новатэком" планам, эффективная круглогодичная навигация по СМП должна начаться с зимы либо 2023-2024 годов либо 2024-2025 годов», — сказал Тонковидов. Глава «Совкомфлота» отметил, что круглогодичная навигация при ледокольной поддержке может осуществляться уже сейчас.
«Вопрос в экономической эффективности этой навигации», — заметил Тонковидов.
Фактическое, по его словам, начало интенсивного использование Севморпути будет зависеть от прогресса строительства серии усовершенствованных газовозов нового поколения на верфи «Звезда» — всего 15 кораблей. Тонковидов заверил, что сейчас стройка «идет по графику», а головное судно серии планируется получить, согласно контракту, в марте 2023 г.
Ранее «Ведомости» сообщали, что правительство поручило Минфину и Минэкономразвития обеспечить финансирование строительства головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 для «Росатома». Если сейчас действующие гидрографические суда в Арктике способны следовать на трассе Севморпути только с июня по октябрь, то суда нового проекта — на два месяца больше.
До 2019 г. навигация на Севморпути начиналась в июле и заканчивалась в ноябре. В 2020 г. она началась в конце мая и продлилась до января 2021 г.