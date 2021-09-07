В Кремле оценили перспективы помощи «Русалу» на фоне ситуации в Гвинее

«Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы хотели бы видеть, чтобы ситуация в Гвинее как можно скорее вернулась в законное русло. И безусловно мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, что их интересы будут обеспечиваться», — добавил представитель Кремля.