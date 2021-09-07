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В Кремле оценили перспективы помощи «Русалу» на фоне ситуации в Гвинее

Ведомости

Власти России пока не рассматривают варианты поддержки компании «Русал» из-за ситуации в Гвинее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

5 сентября гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique.

«Надо смотреть развитие событий. Пока никаких вариантов поддержки не рассматривается. Действительно это серьезный фактор, способный негативно сказаться в целом на рынке алюминия», — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли государство возможности помочь «Русалу». В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в стране и ожидают, что интересы российских предпринимателей в Гвинее не пострадают, добавил он.

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«Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы хотели бы видеть, чтобы ситуация в Гвинее как можно скорее вернулась в законное русло. И безусловно мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, что их интересы будут обеспечиваться», — добавил представитель Кремля.

Ранее совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска заявил, что государственный переворот в Гвинее может серьезно сказаться на глобальном рынке алюминия. Согласно отчету UC Rusal за 2020 г., на Гвинею приходится порядка 40% добычи бокситов компании и 6% производства глинозема.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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