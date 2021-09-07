В Кремле оценили перспективы помощи «Русалу» на фоне ситуации в Гвинее
Власти России пока не рассматривают варианты поддержки компании «Русал» из-за ситуации в Гвинее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5 сентября гвинейское издание Guinenews.org сообщило, что попытка государственного переворота в Гвинее увенчалась успехом и президент страны Альфа Конде находится в руках военнослужащих подразделения спецназначения, организовавшего переворот. Эту информацию подтвердило и издание Jeune Afrique.
«Надо смотреть развитие событий. Пока никаких вариантов поддержки не рассматривается. Действительно это серьезный фактор, способный негативно сказаться в целом на рынке алюминия», — сказал Песков в ответ на вопрос, рассматривает ли государство возможности помочь «Русалу». В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в стране и ожидают, что интересы российских предпринимателей в Гвинее не пострадают, добавил он.
«Мы, конечно же, внимательно следим за тем, что происходит в Гвинее. Мы хотели бы видеть, чтобы ситуация в Гвинее как можно скорее вернулась в законное русло. И безусловно мы ожидаем в любом случае, что бизнес-интересы наших предпринимателей, наших компаний не пострадают, что их интересы будут обеспечиваться», — добавил представитель Кремля.