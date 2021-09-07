Переворот в Гвинее разогрел цены на алюминий до 10-летнего максимума

Переворот в Гвинее разогрел цены на алюминий до 10-летнего максимумаОбострение ситуации грозит дефицитом этого металла и ускорением роста цен, считают эксперты
Цены на алюминий выросли до максимума с мая 2011 г. на фоне госпереворота в Гвинее (Западная Африка), поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME), по данным на 18.00 мск 6 сентября, торговались на уровне $2764 за 1 т, в отдельные моменты цена подскакивала почти на 2% к предыдущей торговой сессии (3 сентября на закрытие биржи фьючерс стоил $2726). Цена алюминия в Шанхае выросла на 3%.
Рост стоимости металла спровоцировал ценовое ралли на рынке акций крупнейших производителей алюминия. В частности, бумаги Aluminum Corporation of China на Шанхайской бирже за день выросли на 4,9%, американской Alcoa на Нью-Йоркской бирже – на 0,6%. Акции крупнейшего в России производителя алюминия и изделий из него UC Rusal по итогам торгов на Гонконгской бирже подорожали на 14,5%, на Московской бирже в течение дня росли на 7% до 66,75 руб. за акцию (затем их котировки скорректировались вниз).