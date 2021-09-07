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Переворот в Гвинее разогрел цены на алюминий до 10-летнего максимума

Обострение ситуации грозит дефицитом этого металла и ускорением роста цен, считают эксперты
Василий Милькин Алексей Никольский Илья Лакстыгал
UC Rusal поднялась на гвинейском путче / Ilya Naymushin / Reuters

Цены на алюминий выросли до максимума с мая 2011 г. на фоне госпереворота в Гвинее (Западная Африка), поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME), по данным на 18.00 мск 6 сентября, торговались на уровне $2764 за 1 т, в отдельные моменты цена подскакивала почти на 2% к предыдущей торговой сессии (3 сентября на закрытие биржи фьючерс стоил $2726). Цена алюминия в Шанхае выросла на 3%.

Рост стоимости металла спровоцировал ценовое ралли на рынке акций крупнейших производителей алюминия. В частности, бумаги Aluminum Corporation of China на Шанхайской бирже за день выросли на 4,9%, американской Alcoa на Нью-Йоркской бирже – на 0,6%. Акции крупнейшего в России производителя алюминия и изделий из него UC Rusal по итогам торгов на Гонконгской бирже подорожали на 14,5%, на Московской бирже в течение дня росли на 7% до 66,75 руб. за акцию (затем их котировки скорректировались вниз).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных