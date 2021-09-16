Всемирный банк прекратит публикацию рейтинга Doing Business

Doing Business — это ежегодное исследование группы Всемирного банка под руководством Симеона Дянкова, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах на основе 10 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения на практике. Доклад составляется с 2003 г. и обычно публикуется осенью.