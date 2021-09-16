Всемирный банк прекратит публикацию рейтинга Doing Business
Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business, сообщается на его сайте. Такое решение было принято на фоне информации о нарушениях, допущенных при составлении в недавнем прошлом ряда отчетов.
«Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», — говорится в сообщении.
«После изучения всей доступной на сегодняшней день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить [подготовку и публикацию] доклада Doing Business», — отмечается в сообщении.
Doing Business — это ежегодное исследование группы Всемирного банка под руководством Симеона Дянкова, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах на основе 10 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения на практике. Доклад составляется с 2003 г. и обычно публикуется осенью.