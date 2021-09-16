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Всемирный банк прекратит публикацию рейтинга Doing Business

Ведомости

Всемирный банк прекратит выпуск рейтинга Doing Business, сообщается на его сайте. Такое решение было принято на фоне информации о нарушениях, допущенных при составлении в недавнем прошлом ряда отчетов. 

«Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», — говорится в сообщении.

«После изучения всей доступной на сегодняшней день информации относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить [подготовку и публикацию] доклада Doing Business», — отмечается в сообщении. 

Doing Business — это ежегодное исследование группы Всемирного банка под руководством Симеона Дянкова, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах на основе 10 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения на практике. Доклад составляется с 2003 г. и обычно публикуется осенью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных