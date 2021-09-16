Natura Siberiсa подала иск на 1,66 млрд рублей к совладелице компании Трубниковой
Компания «Натура Сиберика» (бренд Natura Siberica) подала иск к первой жене и бизнес-партнеру основателя компании Андрея Трубникова — Ирине Трубниковой, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составила около 1,7 млрд руб., подробности исковых требований пока не раскрываются.
Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура Сиберика», свидетельствуют данные «Спарк-Интерфакса».
«Ведомости» направили запрос представителю Ирины Трубниковой и действующему президенту компании Сергею Буйлову, а также в пресс-службу Natura Siberica.
Natura Siberica была основана в 2008 г. Андреем Трубниковым. Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. Сейчас на доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия.
Корпоративный и наследственный конфликт осложняется еще и судебным разбирательством из-за пожара, который произошел в марте прошлого года на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ его энергоснабжающие активы оформлены на «Эн+ Рециклинг»). Помещения под склад на этом предприятии арендовала Natura Siberica.
14 сентября Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск компаний «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах» к ООО «Первое решение» – основному юридическому лицу Natura Siberica. Эта фирма должна будет заплатить почти 3 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам судебного спора. Изначально истцы требовали со структуры Natura Siberica суммарно 4,1 млрд руб. Как сообщал The Bell, ДОЗАКЛ требовал с ответчика выплатить ему 2,67 млрд руб., «Ингосстрах» – 1,49 млрд руб. В итоге суд удовлетворил требования последнего в полном объеме, а вот предприятию присудил лишь 1,37 млрд руб.