Natura Siberiсa подала иск на 1,66 млрд рублей к совладелице компании Трубниковой

Natura Siberica была основана в 2008 г. Андреем Трубниковым. Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. Сейчас на доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия.