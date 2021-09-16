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Natura Siberiсa подала иск на 1,66 млрд рублей к совладелице компании Трубниковой

Ведомости

Компания «Натура Сиберика» (бренд Natura Siberica) подала иск к первой жене и бизнес-партнеру основателя компании Андрея Трубникова — Ирине Трубниковой, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составила около 1,7 млрд руб., подробности исковых требований пока не раскрываются. 

Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура Сиберика», свидетельствуют данные «Спарк-Интерфакса».

«Ведомости» направили запрос представителю Ирины Трубниковой и действующему президенту компании Сергею Буйлову, а также в пресс-службу Natura Siberica. 

Natura Siberica была основана в 2008 г. Андреем Трубниковым. Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. Сейчас на доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия.

Корпоративный и наследственный конфликт осложняется еще и судебным разбирательством из-за пожара, который произошел в марте прошлого года на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ  его энергоснабжающие активы оформлены на «Эн+ Рециклинг»). Помещения под склад на этом предприятии арендовала Natura Siberica. 

14 сентября Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск компаний «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах» к ООО «Первое решение» – основному юридическому лицу Natura Siberica. Эта фирма должна будет заплатить почти 3 млрд руб., рассказывали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам судебного спора. Изначально истцы требовали со структуры Natura Siberica суммарно 4,1 млрд руб. Как сообщал The Bell, ДОЗАКЛ требовал с ответчика выплатить ему 2,67 млрд руб., «Ингосстрах» – 1,49 млрд руб. В итоге суд удовлетворил требования последнего в полном объеме, а вот предприятию присудил лишь 1,37 млрд руб. 

Ранее по теме: Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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