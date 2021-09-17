Natura Siberica лишилась доступа к половине своих производственных мощностей

В ответ «Первое решение» подала иск к ДОЗАКЛ. «14 сентября 2021 г. нами были поданы в суд очередные иски о нарушениях при расторжении договора аренды и о незаконном ограничении доступа к собственности ООО «Первое решение». Только по последнему иску сумма требований составляет около 0,5 млрд руб.», — говорится в сообщении компании. Факт подачи искового заявления отражен в картотеке арбитражных дел. Дата первого заседания пока не назначена.