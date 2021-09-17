Natura Siberica лишилась доступа к половине своих производственных мощностей
Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в одностороннем порядке расторг договор аренды с операционной компанией производителя косметики Natura Siberica - «Первое решение». Об этом говорится в Telegram-канале компании. Представитель Natura Siberica пояснил «Ведомостям», что на территории ДОЗАКЛ находится около половины производственных площадей косметической компании.
«30 августа 2021 г. работники нашего производства в Дмитрове не смогли приступить к исполнению своих трудовых обязанностей. Вход на завод был заблокирован его охраной», — говорится в сообщении.
В ответ «Первое решение» подала иск к ДОЗАКЛ. «14 сентября 2021 г. нами были поданы в суд очередные иски о нарушениях при расторжении договора аренды и о незаконном ограничении доступа к собственности ООО «Первое решение». Только по последнему иску сумма требований составляет около 0,5 млрд руб.», — говорится в сообщении компании. Факт подачи искового заявления отражен в картотеке арбитражных дел. Дата первого заседания пока не назначена.
В марте прошлого года на территории завода в производственном помещении Natura Siberica произошел пожар (энергоснабжающие активы ДОЗАКЛ оформлены на «Эн+ Рециклинг»). После этого ДОЗАКЛ подал иск к «Первому решению» и потребовал с ответчика выплатить ему 2,67 млрд руб., «Ингосстрах» – 1,49 млрд руб. 14 сентября Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск компаний «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах» к «Первому решению». Эта фирма должна будет заплатить почти 3 млрд руб., сообщали источники «Ведомостей». Изначально истцы требовали со структуры Natura Siberica суммарно 4,1 млрд руб.
Natura Siberica была основана в 2008 г. Андреем Трубниковым. Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica и др. 7 января 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. Сейчас на доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия.
16 сентября компания «Натура Сиберика» подала иск к первой жене и бизнес-партнеру основателя компании Андрея Трубникова — Ирине Трубниковой. Сумма исковых требований составила около 1,7 млрд руб. Представитель Natura Siberica пояснял «Ведомостям», что «в своих исках компания просит взыскать с ответчиков значительный ущерб, который был причинен в результате вывода в 2020 г. ключевых товарных знаков группы за рубеж».
«Компания также будет просить арбитражный суд признать сами сделки по выводу товарных знаков за рубеж недействительными и требовать их возврата первоначальным правообладателям», — заявлял представитель.
Представитель Ирины Трубниковой говорил «Ведомостям», что «мы иска пока не получали. Сможем прокомментировать после того, как ознакомимся с ним». Ирине Трубниковой принадлежит 40% в «Натура Сиберика», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Еще 60% находятся в доверительном управлении у Григория Жданова, позднее их распределят между наследниками умершего в начале 2021 г. основателя Natura Siberica Трубникова.
Перевод товарных знаков Natura Siberica на эстонскую OU Good Design произошел на фоне судебного конфликта, сообщал The Bell. Летом 2020 г. Арбитражный суд Московской области арестовал часть принадлежащих Трубникову и его семье товарных знаков в рамках обеспечительных мер по иску ООО «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд руб.