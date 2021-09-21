Сбер выставил на продажу торговые центры за почти 22 млрд рублей

Торговые центры, которые продает Сбер, принадлежали группе «Регионы», как и ТРК «Остров мечты» в Москве. Сбербанк получил контроль над ТЦ в мае этого года – ранее банк выдал кредиты на их строительство. ТЦ, как сообщали в пресс-службе Сбера, перешли банку в счет долга. В банке официально заявляли, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» купила у группы «Регионы» 100% долей компании «Регионы Финанс» и АМК «Фарма», и что банк «заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям ТРЦ в целях повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации».