Сбер выставил на продажу торговые центры за почти 22 млрд рублей
Сбербанк продает 19 торговых центров в разных регионах России общей стоимостью около 21,8 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на объявления на сайте продажи залогового и непрофильного имущества банка. В пресс-службе Сбера пояснили, что он планирует продать активы «через конкурентную процедуру». Представитель банка отметил, что потенциальные покупатели уже заинтересовались ТЦ. Информация об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, будет опубликована «после согласования».
Торговые центры, которые продает Сбер, принадлежали группе «Регионы», как и ТРК «Остров мечты» в Москве. Сбербанк получил контроль над ТЦ в мае этого года – ранее банк выдал кредиты на их строительство. ТЦ, как сообщали в пресс-службе Сбера, перешли банку в счет долга. В банке официально заявляли, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» купила у группы «Регионы» 100% долей компании «Регионы Финанс» и АМК «Фарма», и что банк «заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям ТРЦ в целях повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации».
Сбер планирует продать единым лотом сеть из 14 торговых центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области. Общая площадь ТЦ – 241 тыс. кв. м, пригодная под аренду – 168 тыс. кв. м, стоимость лота – 8,2 млрд руб. В объявлении говорится, что можно купить актив напрямую, купить доли в управляющей компании и права требований по задолженности.
Группа «Регионы»
По итогам 2020 г. «Регионы» заняли 15 место в рейтинге «Короли рынка недвижимости» журнала Forbes. Издание оценило их годовой доход от аренды в $120 млн. Группа владеет одним из наиболее крупных европейских крытых тематических парков развлечений «Остров мечты», расположенном в Москве, а также 22 торговыми центрами «Сибирский городок» в разных регионах России и семью торговыми комплексами «Июнь». Кроме того, компания строит колесо обозрения с объектами коммерческой недвижимости на территории ВДНХ и планирует возвести жилой комплекс Dream Towers в рамках транспортно-пересадочного узла «Технопарк». Владельцами «Регионов» являются сыновья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амиран и Алихан, а также Амирхан Мори.
Отдельными лотами будут продаваться ТЦ «Июнь». Самый дорогой – комплекс в Мытищах общей площадью 175 тыс. кв. м (для аренды – 79 тыс. кв. м) за 5,06 млрд руб. Банк предлагает купить актив напрямую или купить права требования по задолженности. В остальных ТЦ предлагается купить права требования долга: в торговом центре в Санкт-Петербурге – за 4 млрд руб., в Череповце – за 1,6 млрд руб., в Красноярске – за 1,5 млрд руб., в Уфе за 1,4 млрд руб. Суммы долгов в объявлениях не уточняются.