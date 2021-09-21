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Российский производитель зенитных систем выпустит гражданский электрогазомобиль

Ведомости

Концерн «Алмаз-Антей», производящий, в том числе, зенитно-ракетные комплексы С-300П, а также зенитно-ракетные системы С-300ПМ, С-400 и С-500, разрабатывает гражданский гибридный газоэлектромобиль E-NEVA, который будет использовать в качестве топлива водород и электроэнергию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В пресс-службе «Алмаз-Антея» подтвердили работы над гибридным автомобилем, но не уточнили технических деталей и объема инвестиций проекта, отметив только, что это сугубо гражданская разработка, так как военные не используют газомоторное топливо.

По словам собеседников издания, планируются две комплектации топливной системы. Первая подразумевает газовый автомобиль с электропередачей с запасом хода на одной заправке 1000 км, а вторая — гибридный электрогазомобиль. У него будет 52-литровой газовый бак, а также батарея емкостью 70 кВт. Это обеспечит запас хода в 810 км с возможностью подзарядки от электросети.

По словам двух источников «Ведомостей» в ОПК, нельзя исключать, что прототипы этих автомобилей будут показаны на газовом форуме в Петербурге 5-8 октября.

Оба варианта комплектации предполагают разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды, а максимальную скорость в 180 км/ч. Название электромобиля источники издания объяснили связью с рекой Нева.

В августе «Алма-Антей» представил прототип беспилотной электрической платформы на форуме «Армия 2021». Тогда же концерн сообщил, что работает и над прототипом полноценного электромобиля. РБК со ссылкой на источник в компании сообщал, что это будет электрический кроссовер.

В связи с запланированным снижением объемов гособоронзаказа с 2017 г. президент России Владимир Путин в декабре 2016 г. поручил к 2025 г. довести долю гражданской продукции на оборонных предприятиях до 30% от общего производства, а к 2030 г. — до 50%. По состоянию на 2020 г. в среднем удалось добиться диверсификации на уровне 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных