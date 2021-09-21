Российский производитель зенитных систем выпустит гражданский электрогазомобиль

В связи с запланированным снижением объемов гособоронзаказа с 2017 г. президент России Владимир Путин в декабре 2016 г. поручил к 2025 г. довести долю гражданской продукции на оборонных предприятиях до 30% от общего производства, а к 2030 г. — до 50%. По состоянию на 2020 г. в среднем удалось добиться диверсификации на уровне 25%.