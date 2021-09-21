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МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в Европу

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Россию нарастить экспорт газа в Европу для пополнения запасов топлива в европейских подземных хранилищах, следует из заявления, опубликованного на сайте агентства.

В сообщении МЭА отмечается, что Россия выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу, но ее экспорт снизился по сравнению с уровнем 2019 г. «МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня во время подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России отметить свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок», — говорится в заявлении.

МЭА подчеркнуло, что запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего показателя за пять лет, но «не заметно ниже» предыдущих пятилетних минимумов, достигнутых в 2017 г. Европа в предстоящую зиму может столкнуться «со стресс-тестами» в виде незапланированных отключений и резких похолоданий, особенно если они будут происходить в конце зимы.

«Резкий рост европейских цен на газ был обусловлен сочетанием сильного восстановления спроса и более жесткого, чем ожидалось, предложения, а также несколькими факторами, связанными с погодой. К ним относятся особенно холодный и длительный отопительный сезон в Европе прошлой зимой и более низкая, чем обычно, доступность энергии ветра в последние недели», — отмечает МЭА.

15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа. При этом 31 июля текущего года отставание от уровня запасов на ту же дату 2020 г. составляло 27,9 млрд куб. м, а по данным на 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд куб. м газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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