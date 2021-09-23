«Коммерсантъ» узнал о приостановке выпуска сырья для вакцины «КовиВак»

Разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак» — научный центр им. Чумакова — с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, а раньше выпускал 30 000-90 000 доз в месяц, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росздравнадзора. Издание подсчитало, что с момента регистрации препарата в феврале до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Два источника издания на фармрынке рассказали, что центр не вводит в обращение новые серии вакцины из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.