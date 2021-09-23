«Коммерсантъ» узнал о приостановке выпуска сырья для вакцины «КовиВак»
Разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак» — научный центр им. Чумакова — с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, а раньше выпускал 30 000-90 000 доз в месяц, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росздравнадзора. Издание подсчитало, что с момента регистрации препарата в феврале до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Два источника издания на фармрынке рассказали, что центр не вводит в обращение новые серии вакцины из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции. Имеющиеся мощности не позволяют производить большой объем сырья для вакцины. Другой собеседник издания отметил, что при оптимистичном раскладе процесс займет два месяца. По его словам, центр Чумакова не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям.
В «Нанолеке», партнере по производству «КовиВака», изданию подтвердили, что промплощадка центра Чумакова реконструируется. В компании добавили, что наиболее эффективным посчитали разделение производства субстанции и готовой формы. В самом центре не ответили на запрос. Остановка повлияла на планы «Нанолека», который планировал массово выпускать вакцину на своих мощностях. Летом компания говорила о запуске в августе производства 5 млн доз до конца года. Сейчас в «Нанолеке» заявляют, что производство начнется не раньше конца осени.
В конце августа владелец «Нанолека» Владимир Христенко сообщил изданию, что возникли сложности в процессе трансфера технологий. Источник издания предположил, что причиной отсутствия новых серий препарата может быть подготовка к его экспорту. Vademecum в сентябре сообщил, что задержка связана с поставками оборудования.