Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о приостановке выпуска сырья для вакцины «КовиВак»

Ведомости

Разработчик вакцины от коронавируса «КовиВак» — научный центр им. Чумакова — с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, а раньше выпускал 30 000-90 000 доз в месяц, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росздравнадзора. Издание подсчитало, что с момента регистрации препарата в феврале до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Два источника издания на фармрынке рассказали, что центр не вводит в обращение новые серии вакцины из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы увеличить производство субстанции. Имеющиеся мощности не позволяют производить большой объем сырья для вакцины. Другой собеседник издания отметил, что при оптимистичном раскладе процесс займет два месяца. По его словам, центр Чумакова не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям.

В «Нанолеке», партнере по производству «КовиВака», изданию подтвердили, что промплощадка центра Чумакова реконструируется. В компании добавили, что наиболее эффективным посчитали разделение производства субстанции и готовой формы. В самом центре не ответили на запрос. Остановка повлияла на планы «Нанолека», который планировал массово выпускать вакцину на своих мощностях. Летом компания говорила о запуске в августе производства 5 млн доз до конца года. Сейчас в «Нанолеке» заявляют, что производство начнется не раньше конца осени.

В конце августа владелец «Нанолека» Владимир Христенко сообщил изданию, что возникли сложности в процессе трансфера технологий. Источник издания предположил, что причиной отсутствия новых серий препарата может быть подготовка к его экспорту. Vademecum в сентябре сообщил, что задержка связана с поставками оборудования.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных