S7 придумала название для своего лоукостера

Первые рейсы нового лоукостера будут запущены летом 2022 г, продажа билетов начнется весной. Авиакомпания будет осуществлять перевозки на самолетах Airbus A320neo: в первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. В 2024 г. парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.