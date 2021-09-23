S7 придумала название для своего лоукостера
Новая лоукост-авиакомпания, создаваемая акционерами S7 Group, будет называться Citrus, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Новый российский лоукостер запустится под брендом Citrus», — говорится в сообщении.
Название призвано отразить цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), — а также будет ассоциироваться у пассажиров с ярким и позитивным опытом путешествий, объяснили в компании.
Первые рейсы нового лоукостера будут запущены летом 2022 г, продажа билетов начнется весной. Авиакомпания будет осуществлять перевозки на самолетах Airbus A320neo: в первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. В 2024 г. парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.
Citrus будет региональной авиакомпаний, с рейсами в обход Москвы и Московской области.