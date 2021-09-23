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S7 придумала название для своего лоукостера

Ведомости

Новая лоукост-авиакомпания, создаваемая акционерами S7 Group, будет называться Citrus, сообщили в пресс-службе перевозчика. 

«Новый российский лоукостер запустится под брендом Citrus», — говорится в сообщении. 

Название призвано отразить цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia), — а также будет ассоциироваться у пассажиров  с ярким и позитивным опытом путешествий, объяснили в компании.  

Первые рейсы нового лоукостера будут запущены летом 2022 г, продажа билетов начнется весной. Авиакомпания будет осуществлять перевозки на самолетах Airbus A320neo: в первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. В 2024 г. парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.

Citrus будет региональной авиакомпаний, с рейсами в обход Москвы и Московской области.

Ранее по теме: Группа S7 запустит новый лоукостер летом 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных