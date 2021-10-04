«Коммерсантъ»: за неделю продаж россияне купили новые iPhone на 5,7 млрд рублей

В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») сообщили, что в первую неделю продажи iPhone 13 было реализовано на 72% больше смартфонов, чем в прошлом году. В «Мегафоне» рассказали, что в 2021 г. спрос в первую неделю продаж был почти втрое выше, чем в прошлом году. Гендиректор «Мегафон ритейла» Владимир Скурихин отметил, что более 70% продаж пришлось на версии Pro и Pro Max. В МТС сообщили, что спрос на новые iPhone в этом году примерно на 40% выше, чем на модели прошлого поколения за аналогичные периоды. Около 80% проданных смартфонов Apple – модели Pro и Pro Max.