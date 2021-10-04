«Коммерсантъ»: за неделю продаж россияне купили новые iPhone на 5,7 млрд рублей
Россияне купили 53 500 iPhone новой линейки на сумму 5,7 млрд руб. за первую неделю продаж, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одному из крупных ритейлеров. Собеседник издания отметил, что показатели улучшились по сравнению с первой неделей продаж iPhone 12 в прошлом году. Смартфоны линейки iPhone 13 продаются в России с 24 сентября.
В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») сообщили, что в первую неделю продажи iPhone 13 было реализовано на 72% больше смартфонов, чем в прошлом году. В «Мегафоне» рассказали, что в 2021 г. спрос в первую неделю продаж был почти втрое выше, чем в прошлом году. Гендиректор «Мегафон ритейла» Владимир Скурихин отметил, что более 70% продаж пришлось на версии Pro и Pro Max. В МТС сообщили, что спрос на новые iPhone в этом году примерно на 40% выше, чем на модели прошлого поколения за аналогичные периоды. Около 80% проданных смартфонов Apple – модели Pro и Pro Max.
В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в этом году спрос на новую линейку iPhone примерно вдвое выше, чем в прошлом. Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин добавил, что в этом году высокие продажи смартфонов Apple связаны с наличием товара: в 2020 г. был большой дефицит.
В компании — владельце re:Store сообщили, что в этом году тоже есть дефицит новых iPhone. После недели продаж в магазинах сети не было iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro был только в части комплектаций. Поставки смартфонов идут регулярно, но пока предложение не удовлетворяет спрос. В компании добавили, что это традиционная ситуация для первых двух недель продаж новой линейки.
Руководитель категории «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян рассказал, что в 2020 г. продажи новой линейки iPhone запускались в два этапа, что привело к снижению спроса. iPhone 13-й серии привлек больше внимания, потому что он больше отличается от 11 серии, чем iPhone 12.