Цены на билеты в кино обновили шестилетний максимум

Цена билета в 304,8 руб. стала самой большой за последние шесть лет, если не считать апрель — май 2020 г. Со 2 по 8 апреля прошлого года билеты в среднем стоили 553,2 руб., с 7 по 13 мая – 433,8 руб., с 21 по 27 мая – 368,2 руб., с 11 по 17 июня – 373 руб. В апреле все кинотеатры были закрыты, поэтому в ЕАИС могут отражаться данные о предпродажах, единичных случаях работы залов или автокинотеатрах, которые открылись в нескольких регионах.