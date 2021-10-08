Цены на билеты в кино обновили шестилетний максимум
Средняя цена билета в кино по итогам недели с 30 сентября по 6 октября этого года составила 304,8 руб. – рекорд почти за шесть лет, сообщил РБК со ссылкой на базу данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). За неделю в кино сходили 5,1 млн человек. Большее число зрителей было зарегистрировано с 31 декабря 2020 г. по 6 января 2021 г. – 7,4 млн человек.
В кинопрокат вышли голливудские блокбастеры, выход которых был отложен из-за рисков потерять кассу в связи с закрытыми площадками в большинстве стран мира, в первую очередь США. 30 сентября в России состоялась премьера фильма «Веном-2», который за неделю собрал более 1,2 млрд руб. Продолжается прокат фильма «Дюна» — за три недели он получил около 1,4 млрд руб.
Цена билета в 304,8 руб. стала самой большой за последние шесть лет, если не считать апрель — май 2020 г. Со 2 по 8 апреля прошлого года билеты в среднем стоили 553,2 руб., с 7 по 13 мая – 433,8 руб., с 21 по 27 мая – 368,2 руб., с 11 по 17 июня – 373 руб. В апреле все кинотеатры были закрыты, поэтому в ЕАИС могут отражаться данные о предпродажах, единичных случаях работы залов или автокинотеатрах, которые открылись в нескольких регионах.
Без учета этих данных до 2020 г. средняя цена билетов в кино не превышала 280 руб. Максимальные показатели всегда регистрировались в майские праздники: 279,8 руб. в 2019 г., 278,3 – в 2018 г., 276,6 руб. – в 2017-м. Предыдущий рекорд был поставлен с 17 по 23 декабря 2015 г. – средняя цена билета в кино составила 309,3 руб.
Представитель сети кинотеатров «Люксор» сообщил изданию, что ценовая политика зависит от финансового состояния жителей каждого отдельного региона. В сентябре самая большая цена на билет в сети составила 320 руб., самая низкая – 160 руб. В части кинотеатров цена либо не изменилась, либо немного выросла после локдауна. Подорожание билетов в целом сети объяснили выходом блокбастеров и повышенным спросом аудитории.
В пресс-службе сети «Каро фильм» сообщили, что роста цен на билеты в сети нет. В объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино», в «Киномаксе», «Премьер зале» и «Москино» не ответили на запросы издания.