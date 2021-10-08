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Судебные приставы начали взыскание с Twitter штрафов на 8,9 млн рублей

Ведомости

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с Twitter штрафов на сумму 8,9 млн руб. за отказ удалять противоправный контент, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных исполнительных производств ФССП. В базе данных говорится, что приставы возбудили на Twitter три исполнительных производства на 3,2 млн, 2,4 млн и 3,3 млн руб.

Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4100 выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3100 материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент. В ведомстве заявили, что готовы применить оборотные штрафы против компаний Facebook, Google и Twitter. Размер такого штрафа зависит от выручки компании, уточнили в ведомстве.

ТАСС сообщил со ссылкой на Таганский суд в Москве, что Twitter с начала года не выплатил более 45 млн руб. штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент.

Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter в общей сложности на 19 млн руб. за неудаление запрещенного по российским законам контента. Таганский суд признал это решение законным.

Ранее по теме: Twitter с начала года не выплатил более 45 млн рублей штрафов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных