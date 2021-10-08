Судебные приставы начали взыскание с Twitter штрафов на 8,9 млн рублей

Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4100 выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3100 материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент. В ведомстве заявили, что готовы применить оборотные штрафы против компаний Facebook, Google и Twitter. Размер такого штрафа зависит от выручки компании, уточнили в ведомстве.