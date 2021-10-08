Судебные приставы начали взыскание с Twitter штрафов на 8,9 млн рублей
Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания с Twitter штрафов на сумму 8,9 млн руб. за отказ удалять противоправный контент, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных исполнительных производств ФССП. В базе данных говорится, что приставы возбудили на Twitter три исполнительных производства на 3,2 млн, 2,4 млн и 3,3 млн руб.
Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4100 выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3100 материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент. В ведомстве заявили, что готовы применить оборотные штрафы против компаний Facebook, Google и Twitter. Размер такого штрафа зависит от выручки компании, уточнили в ведомстве.
ТАСС сообщил со ссылкой на Таганский суд в Москве, что Twitter с начала года не выплатил более 45 млн руб. штрафов за отказ удалить запрещенный в России контент.
Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter в общей сложности на 19 млн руб. за неудаление запрещенного по российским законам контента. Таганский суд признал это решение законным.