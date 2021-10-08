«Белавиа» продлила приостановку международных рейсов в 28 городов
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку полетов в 28 городов за пределами страны до 14 декабря, сообщается на сайте авиакомпании.
«В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты авиакомпания "Белавиа" вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14.12.2021», — говорится в сообщении. Компания также сообщает, что изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафов за отмененные рейсы можно в течение срока действия билета.
Отмечается, что «Белавиа» продолжает выполнять рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.
Белорусским авиакомпаниям запрещено осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair. Ранее ЕС также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) уведомила Белоруссию, что дата рассмотрения предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair, запланированная на 13 сентября, перенесена на 25 октября.
Инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair произошел 23 мая. Тогда была объявлена экстренная посадка в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. При этом после посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под домашним арестом в Минске.