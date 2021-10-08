«Белавиа» продлила приостановку международных рейсов в 28 городов

Инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair произошел 23 мая. Тогда была объявлена экстренная посадка в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. При этом после посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под домашним арестом в Минске.