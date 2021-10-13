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«Вкусвилл» занялся доставкой обедов корпоративным клиентам

Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» начала доставлять обеды и другие товары корпоративным клиентам, сообщает Inc.Russia со ссылкой на представителя компании.

«Вкусвилл» создал специальный b2b-раздел в своем мобильном приложении и на сайте, теперь корпоративные клиенты смогут делать заказы на любой товар, включая готовые блюда, на сумму до 30 000 руб. Для них также предусмотрена возможность отсрочки платежа.

«Вкусвилл» также поставляет продукты питания на АЗС, в кинотеатры, авиакомпании, аптеки и в магазины городов, где нет собственных точек. В компании рассказали, что выручка от b2b-продаж выросла в сентябре 2021 г. на 270% в годовом выражении: в прошлом месяце бизнес-партнерам было сделано более 1300 отгрузок против 631 годом ранее. Опрошенные изданием эксперты отметили рост сегмента корпоративных обедов и низкий уровень конкуренции, однако высказали опасения, что развитию проекта может помешать массовый переход на удаленную работу.

Ранее «Вкусвилл» объявил о ребрендинге, который затронет логотип и слоган компании. Так, в новом фирменном стиле «Вкусвилла» помимо зеленого появится дополнительный ягодный цвет. Компания будет использовать краткое название — ВВ — для интернет-магазина, а ее слоганом станет фраза «Здесь полезное вкусно».

В начале сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что «Вкусвилл» готовится провести IPO на американской бирже NASDAQ с параллельным листингом в Москве и планирует получить оценку от $3 млрд до $5 млрд. В самой компании тогда эти планы комментировать отказались. Сейчас 87% акций «Вкусвилла» принадлежат основателю сети Андрею Кривенко, еще 12,16% — кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

Ранее по теме: СМИ узнали о планах «Вкусвилла» выйти на IPO в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных