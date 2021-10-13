«Вкусвилл» занялся доставкой обедов корпоративным клиентам

«Вкусвилл» также поставляет продукты питания на АЗС, в кинотеатры, авиакомпании, аптеки и в магазины городов, где нет собственных точек. В компании рассказали, что выручка от b2b-продаж выросла в сентябре 2021 г. на 270% в годовом выражении: в прошлом месяце бизнес-партнерам было сделано более 1300 отгрузок против 631 годом ранее. Опрошенные изданием эксперты отметили рост сегмента корпоративных обедов и низкий уровень конкуренции, однако высказали опасения, что развитию проекта может помешать массовый переход на удаленную работу.