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Путин заявил об опасности увеличения поставок газа через ГТС Украины

Ведомости

Президент России Владимир Путин объяснил опасность наращивания поставок газа через газотранспортную систему Украины возможностью выхода из строя оборудования. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«Увеличение (поставок) в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать — там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там если давление увеличишь, она лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — сказал Путин.

По его словам, уровень износа оборудования ГТС Украины составляет свыше 80%. «Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все настроены только обвинять в чем-то Россию», — отметил глава государства.

Ранее на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» Путин назвал причину роста цены на газ в Европе. По его словам, повышение стоимости стало следствием дефицита электроэнергии. Также президент пообещал, что до конца года Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных