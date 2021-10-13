Путин заявил об опасности увеличения поставок газа через ГТС Украины
Президент России Владимир Путин объяснил опасность наращивания поставок газа через газотранспортную систему Украины возможностью выхода из строя оборудования. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Увеличение (поставок) в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать — там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там если давление увеличишь, она лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — сказал Путин.
По его словам, уровень износа оборудования ГТС Украины составляет свыше 80%. «Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все настроены только обвинять в чем-то Россию», — отметил глава государства.
Ранее на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» Путин назвал причину роста цены на газ в Европе. По его словам, повышение стоимости стало следствием дефицита электроэнергии. Также президент пообещал, что до конца года Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок.