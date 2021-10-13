Путин заявил об опасности увеличения поставок газа через ГТС Украины

«Увеличение (поставок) в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать — там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там если давление увеличишь, она лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — сказал Путин.