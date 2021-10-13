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Филева займет должность гендиректора группы авиакомпаний S7

Ведомости

Должность гендиректора группы компаний S7 с 18 октября займет Татьяна Филева. Об этом сообщается в Telegram S7 Group.

«18 октября 2021 г. Татьяна Филёва вступит в должность генерального директора ЗАО «Группа компаний С7», сменив на этой позиции Антона Еремина», — говорится в сообщении.

Татьяна Филева является акционером компании и председателем Совета директоров S7 Airlines. Она занимала различные руководящие должности в S7 Group более 12 лет. Еремин работает в структуре холдинга S7 более 20 лет. Он будет назначен председателем Совета директоров группы компаний.

Ранее компания отчиталась, что в сентябре перевезла совокупно более 1,7 млн пассажиров, что на 20,7% больше, чем в прошлом году. При этом показатели по перевезенным пассажирам на международных рейсах из-за пандемии упали на 63,6% по сравнению с показателем 2019 г. За границу в сентябре перевезли 185 894 пассажира. Всего с начала этого года компания перевезла более 13,5 млн человек, что на 48% больше, чем в 2020 г., но на 2% меньше показателей доковидного 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных