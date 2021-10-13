Филева займет должность гендиректора группы авиакомпаний S7

Ранее компания отчиталась, что в сентябре перевезла совокупно более 1,7 млн пассажиров, что на 20,7% больше, чем в прошлом году. При этом показатели по перевезенным пассажирам на международных рейсах из-за пандемии упали на 63,6% по сравнению с показателем 2019 г. За границу в сентябре перевезли 185 894 пассажира. Всего с начала этого года компания перевезла более 13,5 млн человек, что на 48% больше, чем в 2020 г., но на 2% меньше показателей доковидного 2019 г.