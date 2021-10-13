Филева займет должность гендиректора группы авиакомпаний S7
Должность гендиректора группы компаний S7 с 18 октября займет Татьяна Филева. Об этом сообщается в Telegram S7 Group.
«18 октября 2021 г. Татьяна Филёва вступит в должность генерального директора ЗАО «Группа компаний С7», сменив на этой позиции Антона Еремина», — говорится в сообщении.
Татьяна Филева является акционером компании и председателем Совета директоров S7 Airlines. Она занимала различные руководящие должности в S7 Group более 12 лет. Еремин работает в структуре холдинга S7 более 20 лет. Он будет назначен председателем Совета директоров группы компаний.
Ранее компания отчиталась, что в сентябре перевезла совокупно более 1,7 млн пассажиров, что на 20,7% больше, чем в прошлом году. При этом показатели по перевезенным пассажирам на международных рейсах из-за пандемии упали на 63,6% по сравнению с показателем 2019 г. За границу в сентябре перевезли 185 894 пассажира. Всего с начала этого года компания перевезла более 13,5 млн человек, что на 48% больше, чем в 2020 г., но на 2% меньше показателей доковидного 2019 г.