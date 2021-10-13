Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке
В Молдавии решили ввести «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
«Это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», — цитирует «РИА Новости» министра.
1 октября «Газпром» продлил на месяц соглашение на поставку топлива с Молдавией. При этом цена выросла до $790 за 1000 куб. м при среднегодовой закупочной в $200. Отмечалось, что это было сделано в последний день сентября, когда уже контракт истекал. При этом переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжаются.
6 октября компания «Молдовагаз» сообщила, что потребление газа в стране временно превышает поставки из России, и попросила потребителей снизить расход газа, отметив, что из-за роста потребления могут возникнуть проблемы с электроэнергией.