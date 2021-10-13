Молдавия объявила «режим тревоги» из-за ситуации на газовом рынке

1 октября «Газпром» продлил на месяц соглашение на поставку топлива с Молдавией. При этом цена выросла до $790 за 1000 куб. м при среднегодовой закупочной в $200. Отмечалось, что это было сделано в последний день сентября, когда уже контракт истекал. При этом переговоры о заключении долгосрочного контракта продолжаются.