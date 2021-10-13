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«Металлоинвест» разместил евробонды на $650 млн

Ведомости

ХК «Металлоинвест» разместил семилетние еврооблигации на $650 млн по ставке купона 3,375%. Листинг был проведен на бирже Euronext Dublin (GEM), сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков через пресс-службу.

«Несмотря на крайне слабую рыночную конъюнктуру и сохраняющуюся уже несколько недель высокую волатильность, выпуск "Металлоинвеста" стал очень успешным размещением российской горно-металлургической компании на международных рынках еврооблигаций», — сказал он.

Объем книги заявок превысил $1,55, интерес к размещению проявили 107 инвесторов из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и других европейских стран, а также России и азиатских государств.

Вместе с размещением компания провела выкуп своих обращающихся еврооблигаций. Тендер на выкуп евробондов на $800 млн был объявлен 4 октября, в результате было получено согласие от 95,46% от объема бумаг в обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных