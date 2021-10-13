«Металлоинвест» разместил евробонды на $650 млн
ХК «Металлоинвест» разместил семилетние еврооблигации на $650 млн по ставке купона 3,375%. Листинг был проведен на бирже Euronext Dublin (GEM), сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков через пресс-службу.
«Несмотря на крайне слабую рыночную конъюнктуру и сохраняющуюся уже несколько недель высокую волатильность, выпуск "Металлоинвеста" стал очень успешным размещением российской горно-металлургической компании на международных рынках еврооблигаций», — сказал он.
Объем книги заявок превысил $1,55, интерес к размещению проявили 107 инвесторов из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и других европейских стран, а также России и азиатских государств.
Вместе с размещением компания провела выкуп своих обращающихся еврооблигаций. Тендер на выкуп евробондов на $800 млн был объявлен 4 октября, в результате было получено согласие от 95,46% от объема бумаг в обращении.