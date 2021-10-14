Саид Гуцериев продал белорусский Паритетбанк российскому бизнесмену
Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев продал белорусский Паритетбанк российскому предпринимателю Расиму Исмаилову, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сумма сделки не раскрывается.
Отмечается, что смена владельца не повлияет на операционную деятельность банка. Он продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Условия ранее заключенных договоров продолжат действовать и останутся прежними.
Гуцериев через своего представителя сообщил «Интерфаксу», что переговоры с потенциальными покупателями длились несколько месяцев. В итоге Исмаилов предложил наиболее «привлекательные» условия.
«Они наилучшим образом соответствуют интересам дальнейшего развития банка, поэтому мы приняли решение продать Паритетбанк именно ему. Он опытный менеджер и предприниматель, который отлично знает розничный финансовый рынок и понимает, как может в дальнейшем развиваться банк», — заявил Гуцериев.
Как отмечает агентство, Исмаилов имеет опыт работы с проектами в розничной финансовой отрасли — в страховой, банковской и микрофинансовой сферах. Он является одним из создателей СРО «Мир» и одним из основателей микрокредитной организации «Деньги напрокат».
Кипрская структура Гуцериева Beristore Holdings Limited купила 99,83% акций Паритетбанка в 2020 г. Ранее кредитная организация находилась во владении Государственного комитета по имуществу Белоруссии. Из отчетности банка по МСФО за 2020 г. следует, что оставшаяся доля в 0,17% принадлежала прочим лицам. При этом в сообщении о сделке отмечалось, что у Гуцериева в прямом или косвенном владении находятся все 100% акций Паритетбанка. Сумма, за которую бизнесмен тогда купил кредитную организацию, не раскрывалась.
Паритетбанк был основан в 1991 г. Размер активов кредитной организации на 31 декабря 2020 г. составлял 639,9 млн белорусских рублей, следует из ее отчетности по МСФО за прошлый год. Годовая прибыль банка составила 3,4 млн белорусских рублей, увеличившись почти в пять раз по сравнению с 2019 г.
В августе Гуцериев продал свои доли в криптобиржах Currency.com, Capital.com и Zubr.io международной криптобирже FTX и своему партнеру, белорусскому бизнесмену Виктору Прокопене. Сумма сделок не раскрывалась, но, по подсчетам «Ведомостей», на продаже Гуцериев мог заработать порядка $150 млн.
21 июня отец Саида, бизнесмен Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии как «давний друг» Александра Лукашенко. 9 августа аналогичные меры против него приняла Великобритания. Попадание в санкционный список означает запрет на въезд, пользование и распоряжение имуществом, заморозку счетов и прекращение финансово-экономических отношений с самим Михаилом Гуцериевым и подконтрольными ему компаниями. Санкции против Саида не вводились.