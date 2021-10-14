Саид Гуцериев продал белорусский Паритетбанк российскому бизнесмену

Кипрская структура Гуцериева Beristore Holdings Limited купила 99,83% акций Паритетбанка в 2020 г. Ранее кредитная организация находилась во владении Государственного комитета по имуществу Белоруссии. Из отчетности банка по МСФО за 2020 г. следует, что оставшаяся доля в 0,17% принадлежала прочим лицам. При этом в сообщении о сделке отмечалось, что у Гуцериева в прямом или косвенном владении находятся все 100% акций Паритетбанка. Сумма, за которую бизнесмен тогда купил кредитную организацию, не раскрывалась.