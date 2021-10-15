Выручка цифрового бизнеса X5 Group в III квартале выросла в 2,5 раза
Выручка цифрового бизнеса X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекреток», «Карусель» и «Чижик») в III квартале 2021 г. выросла на 156,9% в годовом выражении — до 10,7 млрд руб., говорится в операционных результатах компании.
Цифровой бизнес X5 включает в себя онлайн-гипермаркет Vprok.ru , экспресс-доставку продуктов, сеть постаматов 5Post и сервис доставки готовой еды «Много лосося». Сегмент экспресс-доставки за отчетный период вырос в пять раз — до 5,7 млрд руб., выручка онлайн-гипермаркета выросла на 48,4% в годовом выражении — до 2,2 млрд руб. Выручка сервиса «Много лосося» выросла на 29,2% за отчетный период и составила 301 млн руб. X5 Group купила сервис в конце марта 2021 г., количество «темных кухонь» в сентябре выросло до 42.
Офлайн-продажи X5 в III квартале выросли на 10,3% до 531,3 млрд руб. Основной вклад в выручку офлайн-продаж вносит сеть «Пятерочка». Выручка сети за отчетный период выросла на 11,6% до 445,2 млрд руб., выручка «Перекрестков» выросла на 10,2% до 78,9 млрд руб. Выручка сети гипермаркетов «Карусель» упала на 41,2% год к году до 6,5 млрд руб. из-за сокращения торговых площадей на 40,9% и подготовки магазинов к закрытию. За год 21 гипермаркет «Карусель» был передан «Перекрестку».
Общая выручка всей группы за III квартал выросла на 11,3% до 537,2 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. рост составил 9,8% до 1,58 трлн руб. Средний чек в «Пятерочке» за квартал вырос на 5% до 387,8 руб., в «Перекрестке» — на 2,1% до 571,3 руб., в «Карусели» — на 14,6% до 1018,2 руб. Количество покупателей в «Карусели» сократилось на 48,5% до 7,4 млн человек, в «Пятерочке» выросло на 6,7% до 1,3 млрд, в «Перекрестке» выросло на 11,3% до 161,4 млн.
Основными факторами, повлиявшими на результаты ритейлера, стали:
- продовольственная инфляция, которая в III квартале 2021 г. составила 8,1%, достигнув максимального значения в 9,2% в сентябре;
- цены на молочную и мясную продукцию, макаронные и хлебобулочные изделия, которые продолжили расти выше темпов инфляции на фоне роста цен на сырье;
- дисбаланс на рынке труда, который стал причиной роста заработных плат и привел к нехватке рабочей силы в секторе транспорта и логистики;
X5 Group — крупнейший по обороту российский ритейлер. На 30 сентября 2021 г. под управлением компании находились 18 648 магазинов, из них 17 600 магазинов «Пятерочка», 980 супермаркетов «Перекресток» и 34 гипермаркета «Карусель».