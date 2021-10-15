Выручка цифрового бизнеса X5 Group в III квартале выросла в 2,5 раза

Общая выручка всей группы за III квартал выросла на 11,3% до 537,2 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. рост составил 9,8% до 1,58 трлн руб. Средний чек в «Пятерочке» за квартал вырос на 5% до 387,8 руб., в «Перекрестке» — на 2,1% до 571,3 руб., в «Карусели» — на 14,6% до 1018,2 руб. Количество покупателей в «Карусели» сократилось на 48,5% до 7,4 млн человек, в «Пятерочке» выросло на 6,7% до 1,3 млрд, в «Перекрестке» выросло на 11,3% до 161,4 млн.