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Табачный производитель «Филип Моррис» закроет фабрику в Краснодаре

Ведомости

Табачная компания «Филип Моррис Интернэшнл» закроет свою фабрику в Краснодаре из-за снижения объема продаж и высокой доли нелегальных сигарет, сообщила управляющий по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернешнл в России», регион Юг Алиса Андреева.

«После всесторонней оценки компания была вынуждена принять сложное решение о переносе всех производственных мощностей и объемов на фабрику «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области, которая в настоящее время продолжает свою работу в обычном режиме. Фабрика в Краснодаре прекратит свою производственную деятельность с февраля 2022 г.», — сказала она агентству ТАСС.

По словам Андреевой, компания на протяжении нескольких лет работает в «условиях постоянного снижения объема табачного рынка в России и высокой доли нелегальных сигарет». Это не позволяет предприятию постоянно обеспечивать необходимую нагрузку мощностей на фабриках. 

Кроме того, легальный рынок сигарет в России значительно сократился в последние годы, добавила она. В то же время сейчас высока доля нелегального товара, отметила представитель компании. Андреева заявила, что «Филип Моррис Интернэшнл» окажет сотрудникам закрывшейся фабрики финансовую поддержку и предоставит им профессиональные консультации, возможности для переквалификации и обучения и поможет с трудоустройством.

«Филип Моррис Интернэшнл» в России представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и ее филиалом «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами порядка в 100 городах страны. «Филип Моррис Ижора» является крупнейшей фабрикой «Филип Моррис Интернэшнл» в мире по производственной мощности, говорится на сайте компании. Общий объем инвестиций в это предприятие, открытое в начале 2000 г., на сегодняшний день превышает $1,1 млрд. Помимо поставок на российский рынок, фабрика экспортирует продукцию в Японию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Монголию и Сербию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных