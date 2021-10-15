Табачный производитель «Филип Моррис» закроет фабрику в Краснодаре

«Филип Моррис Интернэшнл» в России представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и ее филиалом «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами порядка в 100 городах страны. «Филип Моррис Ижора» является крупнейшей фабрикой «Филип Моррис Интернэшнл» в мире по производственной мощности, говорится на сайте компании. Общий объем инвестиций в это предприятие, открытое в начале 2000 г., на сегодняшний день превышает $1,1 млрд. Помимо поставок на российский рынок, фабрика экспортирует продукцию в Японию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Монголию и Сербию.