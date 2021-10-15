Табачный производитель «Филип Моррис» закроет фабрику в Краснодаре
Табачная компания «Филип Моррис Интернэшнл» закроет свою фабрику в Краснодаре из-за снижения объема продаж и высокой доли нелегальных сигарет, сообщила управляющий по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернешнл в России», регион Юг Алиса Андреева.
«После всесторонней оценки компания была вынуждена принять сложное решение о переносе всех производственных мощностей и объемов на фабрику «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области, которая в настоящее время продолжает свою работу в обычном режиме. Фабрика в Краснодаре прекратит свою производственную деятельность с февраля 2022 г.», — сказала она агентству ТАСС.
По словам Андреевой, компания на протяжении нескольких лет работает в «условиях постоянного снижения объема табачного рынка в России и высокой доли нелегальных сигарет». Это не позволяет предприятию постоянно обеспечивать необходимую нагрузку мощностей на фабриках.
Кроме того, легальный рынок сигарет в России значительно сократился в последние годы, добавила она. В то же время сейчас высока доля нелегального товара, отметила представитель компании. Андреева заявила, что «Филип Моррис Интернэшнл» окажет сотрудникам закрывшейся фабрики финансовую поддержку и предоставит им профессиональные консультации, возможности для переквалификации и обучения и поможет с трудоустройством.
«Филип Моррис Интернэшнл» в России представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и ее филиалом «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами порядка в 100 городах страны. «Филип Моррис Ижора» является крупнейшей фабрикой «Филип Моррис Интернэшнл» в мире по производственной мощности, говорится на сайте компании. Общий объем инвестиций в это предприятие, открытое в начале 2000 г., на сегодняшний день превышает $1,1 млрд. Помимо поставок на российский рынок, фабрика экспортирует продукцию в Японию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Монголию и Сербию.