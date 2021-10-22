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Собянин оценил потери бизнеса из-за ведения QR-кодов летом этого года

Ведомости

Падение доходов бизнеса во время введения QR-кодов в Москве летом этого года составляло от 20 до 80%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По Москве мы видели летом, когда вводили QR-коды: падение доходов бизнеса составляло от 20 до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры надо вводить дозировано, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам столичного мэра, введение QR-кодов обусловлено необходимостью привыкания граждан к тому, что нужно вакцинироваться.

«QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно граждане привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период этого вхождения в ситуацию, когда все больше и больше людей должно привиться, требует месяцы, не недели даже, а месяцы, чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики заболевания, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут», — добавил Собянин.

Краткосрочное введение QR-кодов, как отметил мэр, не будет иметь смысла. Такую меры необходимо вводить на длительные период, например, полгода, и не только для заведений общественного питания, но и для всех отраслей сферы услуг.

Обязательная система QR-кодов в ресторанах и кафе действовала в Москве с 28 июня по 18 июля: ресторанам было запрещено работать в ночное время, а попасть в московские заведения общепита (за исключением летних веранд) могли только по QR-коду, который можно было получить после вакцинации, болезни или отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. Эти ограничения были сняты 19 июля.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.

В Москве нерабочие дни начнутся раньше — 28 октября. В этот период в столице будут действовать ограничения — в частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатры. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также московские власти вводят требование о предъявлении QR-кодов для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.

Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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