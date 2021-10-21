Собянин спрогнозировал исторические пики заболеваемости COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Москве развивается по худшему сценарию, скоро заболеваемость достигнет исторического максимума, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — отметил он.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. В Москве выходные объявили раньше — с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут действовать ограничения. В частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатров. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также вводятся обязательные QR-коды для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.
За последние сутки в Москве было выявлено 7897 случаев заражения коронавирусом – максимум за новую волну коронавируса. В июне этого года в городе было выявлено более 9000 случаев заражения за сутки. По всей стране 21 октября было выявлено 36 339 – максимум за весь период пандемии. Смертность от коронавируса также установила антирекорд – 1036 случаев за сутки.