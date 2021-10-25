«Магнит» открыл в Краснодаре первый аптечный даркстор

Даркстор работает в формате аптечного пункта click&collect. Его общая площадь составляет около 250 кв. м. Он имеет зону сборки интернет-заказов, торговый зал для офлайн-продаж, а также административную зону, говорится в сообщении. Покупатели смогут оформить заказ на сайте «Магнит Аптеки» и забрать его из удобной точки или из самого даркстора. Заказы будут доставляться в около 30 «Магнит Аптек», которые подключатся к системе до конца недели.