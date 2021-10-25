«Магнит» открыл в Краснодаре первый аптечный даркстор
Даркстор работает в формате аптечного пункта click&collect. Его общая площадь составляет около 250 кв. м. Он имеет зону сборки интернет-заказов, торговый зал для офлайн-продаж, а также административную зону, говорится в сообщении. Покупатели смогут оформить заказ на сайте «Магнит Аптеки» и забрать его из удобной точки или из самого даркстора. Заказы будут доставляться в около 30 «Магнит Аптек», которые подключатся к системе до конца недели.
При оформлении до 22:00 покупку можно будет забрать на следующий день, при оформлении после 22:00 — через день, отметили в «Магните». Минимальную сумму заказа компания не устанавливала. Уточняется, что ассортимент даркстора будет шире, чем в традиционной «Магнит Аптеке», и включать более 8000 рецептурных и безрецептурных лекарств, БАДы, медицинские приборы, товары для здоровья.
По словам директора по электронной коммерции компании Андрея Лукашевича, пилотный аптечный даркстор позволит протестировать операционные процессы и оценить покупательский отклик, после чего будет принято решение о масштабировании. «Бизнес-модель дарксторов уже показала свою эффективность в доставке продуктов питания, сейчас мы хотим проверить эту гипотезу и в фарме», — отметил директор.
Ранее «Магнит» открыл сервис бронирования препаратов в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях и в Карелии. До конца года сервис будет доступен во всех регионах присутствия «Магнит Аптеки». Также компания начала сотрудничество с аптечным маркетплейсом «Ютека». До конца 2021 г. «Магнит» планирует протестировать другие партнерские площадки и расширить собственный сервис.