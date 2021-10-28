Сечин предупредил о возможном конце эпохи низких цен на энергоресурсы
Эпоха относительно низких цен на энергоресурсы может подойти к концу в результате недоинвестирования в сфере традиционной энергетики, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще бо́льший рост цен... Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу», — сказал Сечин.
Подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными для недопущения скатывания экономики в энергетическую «инфляционную спираль», отметил глава «Роснефти». Кризис на газовом рынке в этом году наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики, подчеркнул он.
«По оценке банков Citi и Goldman Sachs, сверхвысокие цены на природный газ могут создать дополнительный спрос на нефть в размере до 1 млн баррелей в сутки, что послужит импульсом к возникновению дисбаланса, подобного газовому, и еще сильнее «разогреет» нефтяные цены», — добавил Сечин.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и к началу октября достигла более чем $1900. После заявления президента РФ Владимира Путина о готовности России нарастить поставки газа Европу котировки стали снижаться.