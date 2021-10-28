Сечин предупредил о возможном конце эпохи низких цен на энергоресурсы

Подходы к изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными для недопущения скатывания экономики в энергетическую «инфляционную спираль», отметил глава «Роснефти». Кризис на газовом рынке в этом году наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики, подчеркнул он.