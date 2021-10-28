Салоны «Билайна» и «Мегафона» в Москве могут оштрафовать за нарушение антиковидных норм

«В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон» по адресу ул. Новый Арбат, д. 13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», — сказал Поплавский, отметив, что за выявленные нарушения юрлицу может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. По его словам, руководство заведений пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола. Поплавский также рассказал о проведении проверки в ТЦ «Ереван плаза», где нарушений не выявлено.