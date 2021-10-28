Салоны «Билайна» и «Мегафона» в Москве могут оштрафовать за нарушение антиковидных норм
Салон оптики «Айкрафт» и салоны мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом Арбате могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушение режима «нерабочих дней». Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский агентству городских новостей «Москва».
«В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон» по адресу ул. Новый Арбат, д. 13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», — сказал Поплавский, отметив, что за выявленные нарушения юрлицу может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. По его словам, руководство заведений пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола. Поплавский также рассказал о проведении проверки в ТЦ «Ереван плаза», где нарушений не выявлено.
В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В указанный период в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и др. Как сообщал оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом, продлять нерабочие дни в городе после 7 ноября не планируется.