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Салоны «Билайна» и «Мегафона» в Москве могут оштрафовать за нарушение антиковидных норм

Ведомости

Салон оптики «Айкрафт» и салоны мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом Арбате могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушение режима «нерабочих дней». Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский агентству городских новостей «Москва».

«В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон» по адресу ул. Новый Арбат, д. 13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований», — сказал Поплавский, отметив, что за выявленные нарушения юрлицу может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. По его словам, руководство заведений пригласят в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола. Поплавский также рассказал о проведении проверки в ТЦ «Ереван плаза», где нарушений не выявлено.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В указанный период в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и др. Как сообщал оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом, продлять нерабочие дни в городе после 7 ноября не планируется.

Ранее по теме: Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом в городе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных