Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом в городе
Ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, на прошлой неделе был зарегистрирован пик заболеваемости COVID-19, сообщила в интервью «России 24» заммэра города Анастасия Ракова.
«Ситуация на сегодняшний день, ни для кого не новость, напряженная. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали такой пик заболеваемости, чуть меньше 49 000 вновь выявленных заболевших, что равно концу прошлого года», — сказала она. По ее словам, темпы прироста заболеваемости немного снижаются, но сама заболеваемость продолжает расти.
Ракова выразила надежду, что режим нерабочих дней даст эффект и позволит снизить темпы заболеваемости и «тем самым позволит медицинской системе не скатиться в коллапс, не захлебнуться и обеспечить всех пациентов необходимой медицинской помощью».
В Москве с 28 октября по 7 ноября временно закроются кафе и рестораны, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны, химчистки, прачечные и другие организации, которые оказывают бытовые услуги, кинотеатры, цирки, концертные залы и библиотеки. Также не будут работать магазины, в которых доля продуктов питания и товаров первой необходимости меньше 30% от всего ассортимента. Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.
С 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.
Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что продлять нерабочие дни в городе после 7 ноября не планируется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Москве нет локдауна и не планируется.