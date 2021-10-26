Власти Москвы спрогнозировали сроки пика заболеваемости коронавирусом

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. В Москве выходные объявили раньше — с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут действовать ограничения. В частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатров. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также вводятся обязательные QR-коды для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.