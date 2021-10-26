Власти Москвы спрогнозировали сроки пика заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается к концу текущей недели, заявила замруководителя Департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина на пленарном заседании Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье».
«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», – сказала она (цитата по Sputnik).
21 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается по худшему сценарию, скоро заболеваемость достигнет исторического максимума.
За последние сутки в Москве зафиксировано 6074 новых случая COVID-19, сообщал ранее оперштаб. За сутки скончались 86 человек с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным результатом теста на коронавирус, госпитализированы 1604 человека, выздоровели 3924 пациента.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. В Москве выходные объявили раньше — с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут действовать ограничения. В частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатров. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также вводятся обязательные QR-коды для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.