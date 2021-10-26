Песков заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

«Только я хочу обратить внимание, вы сказали "локдаун, как это сделано в Москве", но в Москве нет и не планируется локдауна. Это очень важный нюанс», — подчеркнул Песков. Что следует считать локдауном, пресс-секретарь не уточнил. Отвечая на вопрос о праве губернаторов продлевать нерабочие дни, Песков сказал, что в таких ситуациях «все зависит конкретного от положения дел в каждом отдельно взятом регионе».