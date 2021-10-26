Песков заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
Локдаун в Москве не вводился и не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о полномочиях губернаторов продлевать нерабочие дни, а также о возможных планах властей Свердловской области ввести локдаун на время нерабочих дней.
«Только я хочу обратить внимание, вы сказали "локдаун, как это сделано в Москве", но в Москве нет и не планируется локдауна. Это очень важный нюанс», — подчеркнул Песков. Что следует считать локдауном, пресс-секретарь не уточнил. Отвечая на вопрос о праве губернаторов продлевать нерабочие дни, Песков сказал, что в таких ситуациях «все зависит конкретного от положения дел в каждом отдельно взятом регионе».
Ранее сегодня портал е1.ru сообщил со ссылкой на документ Роспотребнадзора по Свердловской области, что ведомство предложило ввести ограничения на работу общепита, магазинов, школ, детсадов и на массовые мероприятия в период нерабочих дней в области. Ведомство пояснило, что такие меры помогут снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом. Ранее подобные ограничения ввели в Москве и Подмосковье.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Так, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся 28 октября. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период.