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Песков заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

Ведомости

Локдаун в Москве не вводился и не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о полномочиях губернаторов продлевать нерабочие дни, а также о возможных планах властей Свердловской области ввести локдаун на время нерабочих дней.

«Только я хочу обратить внимание, вы сказали "локдаун, как это сделано в Москве", но в Москве нет и не планируется локдауна. Это очень важный нюанс», — подчеркнул Песков. Что следует считать локдауном, пресс-секретарь не уточнил. Отвечая на вопрос о праве губернаторов продлевать нерабочие дни, Песков сказал, что в таких ситуациях «все зависит конкретного от положения дел в каждом отдельно взятом регионе».

Ранее сегодня портал е1.ru сообщил со ссылкой на документ Роспотребнадзора по Свердловской области, что ведомство предложило ввести ограничения на работу общепита, магазинов, школ, детсадов и на массовые мероприятия в период нерабочих дней в области. Ведомство пояснило, что такие меры помогут снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом. Ранее подобные ограничения ввели в Москве и Подмосковье.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Кремле такое решение назвали вынужденным из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Регионы получили право вводить нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября. Так, в Москве и Московской области нерабочие дни начнутся 28 октября. Также регионы сами решают, какие именно ограничения вводить в этот период.

Ранее по теме: В Кремле рассчитывают «прервать цепочки заражений» COVID-19 в нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных